São Paulo, enfim, confirma acerto com Dória por empréstimo

O São Paulo enfim conseguiu o que queria e acertou a contratação do zagueiro Dória por empréstimo. A princípio, o defensor fica no clube até o fim de junho, mas o clube planeja estender o vínculo pelo menos até o fim de agosto, quando termina a Libertadores.

Dória chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira vindo da França, mas só formalizou o vínculo agora . O acordo estava selado desde o início da semana, mas havia a pendência referente ao prazo em que ele seria cedido ao Tricolor.

Os diretores queriam o vínculo pelo menos até agosto, mas não conseguiram sensibilizar o Olympique de Marselha a aumentar o prazo de cessão mesmo oferecendo uma compensação financeira em troca. Como pagou cerca de R$30 milhões para contratar Dória junto ao Botafogo, os franceses tentam encaixá-lo em outra equipe da Europa.

"Estou ansioso para vestir essa camisa e não vejo a hora de atuar com meus companheiros em campo. Quero ajudar o time a buscar as três competições que tem pela frente e mostrar que posso ficar mais tempo no clube. Estou muito feliz e louco para jogar", comemorou o zagueiro.

Dória é o oitavo reforço da temporada e só não encerra o ciclo de contratações porque Wesley será o último a chegar. O jogador do Palmeiras será transferido tão logo termine seu vínculo com o Alviverde, em 27 de fevereiro.

Revelado pelo Botafofo, o defensor de 20 anos é canhoto e atua pelo lado esquerdo da defesa, preenchendo os requisitos solicitados por Muricy Ramalho para a diretoria. Com sua chegada, o São Paulo dá por encerrado o período de mercado de transferências.