São Paulo enfrenta a Chapecoense para colar no G-7 e esquecer risco de queda

O São Paulo volta a jogar nesta quinta no estádio do Pacaembu e, depois de três vitórias seguidas, o jogo de hoje contra a Chapecoense pode marcar uma nova fase para o time tricolor na temporada. Se vencer, vai a 46 pontos, e fica a um empate da meta estipulada nos vestiários para deixar para trás o risco de rebaixamento.

+ Dorival divulga relacionados para duelo contra a Chapecoense no Pacaembu

Além disso, pode se aproximar do G-7, e passar a sonhar de forma concreta com uma vaga na Copa Libertadores. O retrospecto no gramado municipal vem sendo positivo para o clube tricolor. Nos três jogos em que fez mando de campo lá neste ano, teve três vitórias (sobre Atlético-PR, Flamengo, Santos).

“Temos de estar muito atentos para enfrentar a Chapecoense", pede o capitão Hernanes. "Eles fizeram jogos que ninguém esperava que fariam e conquistaram bons resultados. É um adversário perigoso. Vão jogar com tranquilidade, porque não estão tão pressionados. Estão brigando, mas devem jogar mais descontraídos. Precisa ter cuidado, porque podem causar danos.”

O jogo desta quinta contra os catarinenses será o primeiro teste do time sem Cueva, na sequência de três jogos em que peruano estará afastado do time para disputar a repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo. Além dele, Militão, lesionado, também está fora.

No meio-campo, a tendência é que Dorival Junior dê chance ao jovem Shaylon, que vem ganhando espaço e confiança no time. Outras opções são Lucas Fernandes, Gomez e Maicosuel. Na lateral-direita, o treinador deve manter Araruna, que já substituiu Militão na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

São Paulo X Chapecoense

São Paulo: Sidão; Araruna, R. Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Hernanes, Petros, Shaylon (L. Fernandes) e M.

Guilherme; Pratto; Técnico: Dorival Jr.

Chapecoense: Jandrei; Apodi, Grolli (L. Otávio), Fabrício e Reinaldo; Moisés, Amaral, L. Antônio e Canteros; Arthur e W. Paulista; Técnico: Gilson Kleina.

Local: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 20h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Na TV: PPV