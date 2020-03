São Paulo enfrenta a Ponte Preta já pensando em estreia na Libertadores

O São Paulo pretende usar o duelo com a Ponte Preta, hoje, às 16h, no Morumbi, pelo Paulistão, como teste final antes da estreia do clube na Libertadores da América – o time do técnico Fernando Diniz jogará na quinta-feira contra o Binacional, na cidade de Juliaca, Peru.

Bastante criticado pela ineficiência ofensiva, o São Paulo respondeu positivamente no último jogo, quando superou o Oeste por 4 a 0, em Barueri. Antes disso, o desempenho era muito ruim. Apesar de criar inúmeras oportunidades, o time havia marcado apenas seis gols em seis partidas no Estadual.

O resultado expressivo no último jogo, no entanto, mudou o astral e deu mais tranquilidade para o elenco trabalhar, já que colocou o São Paulo na liderança no Grupo C. A partida diante da Ponte em casa tem potencial para ampliar o momento de confiança e, claro, aproximar o time da classificação às quartas de final do Paulista. E tudo isso antes de entrar em campo na principal competição para o clube nesta temporada.

“Está todo mundo com muita vontade de começar a Libertadores. A gente ainda tem o jogo no Paulista. Temos de nos concentrar ao máximo no que temos de fazer diante da Ponte, mas já pensando que semana que vem é um grande compromisso”, disse o goleiro Volpi.

“Neste momento, a gente está pensando na Ponte, em fazer um grande jogo, manter a liderança do grupo e nos aproximar cada vez mais da liderança geral do Campeonato Paulista. Então por mais que exista essa ansiedade pela Libertadores, a gente, como profissional, sabe dividir muito bem as competições”, reforçou o jogador.

A equipe de Campinas não vive bom momento. São quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas e um empate. Já trocou de técnico. O ambiente, porém, ficou um pouco mais leve após o time superar o Vila Nova nos pênaltis e avançar na Copa do Brasil. A próxima partida no torneio nacional, contudo, deverá pesar na escalação da equipe no Morumbi. “Vou tentar alguma situação diferente até pela saúde física do time”, disse o técnico João Brigatti, que já não terá Apodi, suspenso.