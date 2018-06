São Paulo enfrenta CSA por vaga na próxima fase da Copa do Brasil

Sem poder contar com Petros, suspenso, o São Paulo terá o volante Hudson como titular pela primeira vez na temporada. O jogador fez uma ótima campanha pelo Cruzeiro no ano passado, mas acabou não ficando no clube mineiro após o fim do seu empréstimo. Agora ele terá chance de mostrar serviço nesta quinta-feira, contra o CSA, pela segunda fase da Copa do Brasil.

+ Valdivia e Arboleda viajam com equipe e ficam como opções no banco

Apesar do favoritismo tricolor, mesmo a partida sendo fora de casa, em Maceió, o time do Morumbi prega respeito. A história mostra que o São Paulo nunca perdeu para o CSA em seis partidas disputadas (três vitórias e três empates). Só que um resultado igual no placar leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Na quarta-feira, o time foi recebido com festa na capital de Alagoas, mas os jogadores não querem entrar no clima festivo da torcida. "É muito bom ser recebido desta maneira, porque mostra que o torcedor está ao nosso lado para este jogo decisivo. Será uma partida difícil, e com o apoio do nosso torcedor vamos com tudo para decidir a vaga. Uma recepção como esta mostra força da torcida são-paulina em todos os cantos do país", disse Marcos Guilherme.

Para o lateral-esquerdo Reinaldo, a partida terá um gostinho especial porque ele é alagoano de Porto Calvo, cidade que fica a 96 quilômetros de Maceió, no litoral norte do Estado. O jogador atuará diante de uma torcida particular, tanto que pretende usar cerca de 50 ingressos para ter uma caravana de sua cidade no estádio Rei Pelé.

"Meus familiares estarão lá torcendo pela classificação do São Paulo. Jogar lá vai ser um momento incrível. Tudo tem o momento certo na vida. Espero que os torcedores são-paulinos da região compareçam para dar força", afirmou o jogador, que será titular da equipe e espera ter uma boa temporada no clube.

FICHA TÉCNICA

CSA x SÃO PAULO

CSA: Mota; Talisson, Leandro Souza, Xãndão e Rafinha; Dawhan, Boquita, Didira e Daniel Costa; Giva e Leandro Kível. Técnico: Flávio Araújo.

São Paulo: Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Marcos Guilherme, Nenê e Cueva; Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC).

Local: Rei Pelé, em Maceió (AL).

Horário: 21h30.

Na TV: SporTV.