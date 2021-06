São Paulo enfrenta o Atlético-MG no Mineirão em busca de 1ª vitória no Brasileirão

Com apenas um ponto em seis possíveis e ainda sem balançar as redes no Campeonato Brasileiro, o São Paulo viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, hoje, às 16h. Corre atrás de sua primeira vitória na competição. O empate sem gols na estreia diante do Fluminense e a derrota de 2 a 0 para o Atlético-GO fora de casa colocaram pressão extra para o duelo contra o time de Cuca e Hulk.

O início da recuperação pretendida pelo clube do Morumbi passa pelo destaque da equipe paulista no Brasileirão do ano passado: o atacante Luciano. Autor de três gols nos últimos quatro confrontos, o atleta vem recuperando a boa forma física que o fez conquistar a artilharia do Nacional de 2020 ao lado de Claudinho, do Red Bull Bragantino, com 18 gols. “O São Paulo fez uma grande exibição (na goleada por 9 a 1 contra o 4 de Julho, na última terça, pela Copa do Brasil) e mostramos que temos um grande plantel. Temos muita coisa pela frente e vamos manter o foco”, afirmou Luciano.

Para a partida diante dos mineiros, o técnico Hernán Crespo deve contar com o retorno de Liziero. Ele voltou da seleção olímpica após dois amistosos e participou de toda as atividades no Centro de Treinamento. No entanto, Luan, Benitez e Daniel Alves seguem em recuperação e ainda ele não têm data definida para retornar.

Também classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil ao passar pelo Remo, o Atlético-MG busca regularidade neste início de campeonato. Com uma derrota e um triunfo nas duas primeiras rodadas do torneio, a equipe do técnico Cuca tenta a primeira vitória como mandante para começar a decolar no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Tchê Tchê, Zaracho e Nathan; Keno, Savinho e Eduardo Sasha. Técnico: Cuca

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS)

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte

HORÁRIO: 16h

TV: Globo e Pay-per-view