São Paulo enfrenta o Botafogo antes de 'final' no domingo

Um passo de cada vez. A antiga frase contra a impaciência e a afobação é conselheira do São Paulo para a partida contra o Botafogo hoje no Mané Garrincha. O duelo contra os cariocas é o último antes do aguardado encontro com o líder Cruzeiro, por isso além do rival, o Tricolor precisará domar seus próprios pensamentos.

É proibido pensar nos mineiros antes do fim do jogo. O discurso prudente alerta que uma eventual desconcentração por causa do que muitos consideram a 'final' do campeonato (apesar de se tratar apenas do início do segundo turno) pode custar caro. "Se tivermos um tropeço, o domingo pode não valer nada", avisa Souza.

As palavras do volante são de precisão cartesiana. É difícil imaginar o Tricolor tendo condições de reagir na classificação se sofrer um revés hoje; um resultado adverso pode recolocar a diferença na casa dos dois dígitos - atualmente são sete pontos separando as equipes - e diminuir significativamente a importância do confronto no fim de semana. Resta, portanto continuar somando pontos como vêm acontecendo nas últimas sete rodadas.

É justamente a série invicta - são cinco vitórias e dois empates no período - que dá esperança ao time de conseguir mais um bom resultado positivo. "Teremos um jogo difícil, vamos respeitar o Botafogo", diz Denilson. O Tricolor vem de uma grande exibição contra o Sport e confia na efetividade do quarteto ofensivo para manter a escalada. Kaká, Ganso, Pato e Alan Kardec venceram os cinco jogos que fizeram juntos.

Outra aposta é que o fato do Botafogo ter vendido o mando de campo pode tirar o caráter de jogo fora de casa e facilite a vida do Tricolor. "Se fosse no Maracanã, acredito que eles se sentiriam mais à vontade; acho que no Mané Garrincha nossa torcida irá nos apoiar mais", prevê Souza. Os cariocas abriram mão de jogar em casa para tentar faturar mais e aplacar a grave crise financeira que assola o clube.

A vida dos cariocas também tem sido complicada dentro de campo. Em meio a atrasos de salário e uma campanha irregular no Brasileiro, o time deu uma demonstração de força na semana passada ao virar o jogo contra o Ceará na Copa do Brasil nos minutos finais e garantir classificação para a próxima fase. "Eles podem ter seus problemas, mas isso não interfere em campo", diz Souza.

BOTAFOGO X SÃO PAULO

Quarta-feira, às 22 horas

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Árbitro: Marielson Alves Silva

BOTAFOGO: Andrey, Alex Santos, Bolívar, André Bahia e Junior Cesar; Gabriel, Rodrigo Souto, Gegê e Yuri Mamute; Zeballos e Wallyson. Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Auro, Rafael Toloi, Edson Silva e Michel Bastos; Denilson, Souza, Ganso e Kaká; Pato e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho.