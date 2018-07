São Paulo enfrenta o Botafogo e tenta afinar time para o mata-mata

A disputa da Copa Libertadores ganha uma pausa pelos próximos dez dias no São Paulo e, a partir deste domingo, quando enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto, às 16h, o time foca na disputa do Campeonato Paulista. O objetivo do técnico Muricy Ramalho é finalizar os testes para ajeitar a formação que vai disputar o mata-mata da competição.

A duas rodadas do fim da primeira fase, a equipe já tem o primeiro lugar da chave assegurado e começa a trabalhar com mais opções para definir os titulares para as quartas de final. Muricy decidiu escalar a força máxima. Somente ficam fora jogadores que tentam se recuperar de desgaste, como o zagueiro Lucão e o meia Michel Bastos, além dos lesionados Luis Fabiano e Alan Kardec.

O São Paulo também joga para tentar confirmar a vantagem de atuar no Morumbi na próxima fase. Pelo regulamento da competição, quem tiver a pior campanha entre os grandes da capital, terá de atuar na próxima fase em outra cidade. O cuidado do clube com o Paulistão aumentou depois da derrota para o San Lorenzo no meio de semana, pela Libertadores, e também pelos seguidos fracassos no Estadual.

O São Paulo não ganha a competição há dez anos e nas últimas oito edições nem sequer chegou à decisão. "Não podemos ficar pensando só em Libertadores. Temos chance de vencer e mostrar que podemos fazer melhores apresentações", disse o zagueiro Dória.

O defensor volta a jogar depois de um mês e tenta entrar na lista dos jogadores que conseguiram se destacar quando ganharam a oportunidade de atuar no Estadual.

Revelações das categorias de base como o meia Boschilia, o atacante Ewandro e o zagueiro Lucão corresponderam aos chamados anteriores de Muricy para substituir os titulares poupados para jogos importantes.

Nos três últimos fins de semana o São Paulo escalou equipes mistas no Campeonato Paulista ou por priorizar compromissos pela Libertadores ou pelo clássico com o Palmeiras. Dessa vez, o jogo antecede a um encontro para cumprir tabela. Na quarta-feira o adversário será a Portuguesa, no Morumbi.

Para o mata-mata o clube pretende promover duas trocas na lista dos 28 jogadores inscritos. O volante Wesley e o zagueiro Antônio Carlos devem entrar nas vagas de Maicon e Ademilson, que já deixaram o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

BOTAFOGO: Renan Rocha; Gimenez, Eli Sábia, Halisson e Dênis; André Rocha, Bruno Costa, Rodrigo Andrade e Henrique Santos; Diogo Campos e Carlão. Técnico: Régis Angeli.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Hudson, Paulo Miranda, Dória e Carlinhos; Denilson, Souza, Thiago Mendes e Paulo Henrique Ganso; Alexandre Pato e Centurión. Técnico: Muricy Ramalho.

Juiz: Douglas Marques das Flores

Local: Estádio Santa Cruz

Horário: 16h

Na TV: Globo e Band