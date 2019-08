São Paulo enfrenta o Ceará em busca de sequência que não acontece há um ano

Invicto há sete jogos, o São Paulo recebe o Ceará em busca de uma sequência que não acontece há um ano: quatro vitórias consecutivas. O duelo será realizado neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que o São Paulo venceu quatro jogos seguidos foi no dia 19 de agosto de 2018, quando a equipe bateu a Chapecoense, o Colón (ARG), o Sport e o Vasco. Agora, o time vem de vitórias sobre Santos, Fluminense e Chapecoense.

O jogo contra o Ceará marcará as estreias de Daniel Alves e Juanfran, regularizados durante a semana na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A tendência é de que Daniel Alves atue no meio de campo, na vaga que era do lesionado Hernanes, enquanto o espanhol fique na lateral-direita.

Por outro lado, é provável que o técnico Cuca não possa contar com Alexandre Pato, com dores musculares. O zagueiro Arboleda é desfalque certo por suspensão. O departamento médico tricolor ainda tem Pablo, Rojas e Hernanes.

Do lado do Ceará, Leandro Carvalho e Wescley disputam uma vaga no ataque. A equipe também está embalada após vencer os últimos dois jogos. Samuel Xavier retorna ao time depois de ter cumprido suspensão na rodada passada.

Apenas quatro pontos separam as equipes na tabela do Brasileiro. O São Paulo tem 24, enquanto o Ceará soma 20. A equipe tricolor tem um jogo a menos que será disputado na próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CEARÁ

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, Everton (Alexandre Pato) e Raniel. Técnico: Cuca.

CEARÁ: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo e Lima; Leandro Carvalho (Wescley) e Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira.

Juiz: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Local: Morumbi, em São Paulo (SP).

Horário: 16h.

Na TV: Globo e Premiere.