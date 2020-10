São Paulo enfrenta o Coritiba para tentar esquecer a queda na Libertadores

Após ser eliminado na fase de grupos na Copa Libertadores da América, o São Paulo tenta esquecer a queda e focar no Brasileirão. A equipe enfrenta o Coritiba neste domingo, às 16h, no Couto Pereira, para se manter nas primeiras colocações do campeonato.

A pressão no São Paulo aumentou com a derrota para o River Plate na última quarta-feira, mas o técnico Fernando Diniz foi bancado pela diretoria. Para o treinador, a equipe tem potencial para brigar por título nos campeonatos que restam nesta temporada.

“Temos que seguir, o trabalho tem sido feito, o time tem ficado perto de vitórias, mas não tem conseguido. Temos que ser persistentes. Temos duas competições (pode ter três se classificar para a Copa Sul-Americana) e o São Paulo tem chances reais de lutar pelas duas”, afirmou Diniz.

O treinador não vai poder contar com o meia Hernanes, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita durante o primeiro tempo da partida contra o River Plate e é desfalque no São Paulo para os próximos jogos. O meia Gabriel Sara é dúvida após ter ficado fora do duelo da Argentina em razão de inflamação gastrointestinal.

Já o atacante Luciano volta ao time. Artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com cinco gols, ele teve de cumprir suspensão nos três jogos da Libertadores devido à confusão generalizada quando defendia o Grêmio no clássico contra o Inter.

No lado do Coritiba, que está na zona de rebaixamento, o recém-contratado Ricardo Oliveira foi regularizado e fica à disposição do técnico Jorginho. O atacante não atua desde março.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, M. Sales, M. Bueno e G. Augusto; Neilton e Robson. Técnico:Jorginho.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Luciano, Técnico: Fernando Diniz.

JUIZ: Wagner Magalhães (RJ).

LOCAL: Couto Pereira.

HORÁRIO: 16h.