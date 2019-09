São Paulo enfrenta o Goiás para melhorar números no Morumbi

A abertura do segundo turno no último fim de semana confirmou um fato que já havia ocorrido na primeira parte do Campeonato Brasileiro: o São Paulo é uma equipe forte quando joga fora de casa. Após ter vencido o Botafogo por 2 a 1 no último sábado, no Rio de Janeiro, o time tricolor recebe o Goiás nesta quarta-feira, a partir das 21h30, com o objetivo de melhorar seus números no Morumbi.

Como mandante, o São Paulo é apenas o nono colocado: conquistou 18 pontos nas dez partidas que fez em casa até agora. Ou seja, teve um aproveitamento de 60% no Morumbi, com quatro vitórias e seis empates.

Fora de casa, o São Paulo aparece em terceiro lugar, com 17 pontos em também dez jogos. Em aproveitamento, o time seria o segundo colocado como visitante, com 56,7%, já que o Flamengo tem 18 pontos, mas atuou 11 vezes fora de seus domínios (54,5%). Assim, o São Paulo ficaria atrás somente do Palmeiras (57,6%).

Somados os retrospectos como mandante e visitante, a equipe tricolor tem 58,3% de aproveitamento e ocupa a sexta colocação do Brasileiro, com 35 pontos. Para Cuca, os tropeços em casa fizeram a equipe ficar dez pontos atrás do líder Flamengo.

“Nossa equipe fora de casa tem tido os resultados esperados. Falta uma melhora nos resultados em casa”, afirmou o técnico Cuca. “Esses empates em casa nos tiram uma chance enorme de brigar lá na frente. Essa é a diferença. Com seis empates no Morumbi, se tivesse tido pelo menos três vitórias, tinha seis pontos a mais. Esses empates em casa estão nos distanciando, sem dúvida”, analisou o treinador.

O São Paulo vem de dois empates inesperados em casa. A equipe ficou no 0 a 0 com os reservas do Grêmio e depois no 1 a 1 com o CSA, que na época estava na zona de rebaixamento do campeonato. A última vitória no Morumbi foi sobre o Ceará, por 1 a 0, no dia 18 de agosto, pela 15.ª rodada.

Suspenso do jogo de hoje por ter recebido o terceiro cartão amarelo no último sábado, o meia Hernanes tentou explicar o motivo pelo qual o São Paulo tem tropeçado no Morumbi. Na visão do jogador, o principal fator para os empates é a postura dos adversários dentro e fora de casa.

“São as curiosidades que às vezes acontecem em um campeonato. Quando a gente joga em casa, as equipes vêm fechadas, e você não consegue furar o bloqueio. Fora de casa, é o contrário. Estamos conseguindo, com garra e qualidade, conquistar as vitórias. Para atingir os objetivos que queremos, temos que melhorar em casa. É isso que vamos tentar fazer contra o Goiás”, disse o meia.

Além de Hernanes, o técnico Cuca não poderá contar novamente com Alexandre Pato, que se recupera de um estiramento na coxa direita. No treino de terça, Raniel e Anderson Martins também não foram a campo. O atacante fez tratamento para dores no joelho, enquanto o zagueiro sofreu um entorse no tornozelo. Como de costume, Cuca fechou a atividade de terça-feira no CT da Barra Funda e não divulgou os jogadores relacionados do São Paulo para a partida.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GOIÁS

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, Toró e Pablo. Técnico: Cuca.

Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, F. Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe, Léo Sena, Leandro Barcia; Michael e Kayke. Técnico: Ney Franco.

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ).

Local: Morumbi, em São Paulo.

Horário: 21h30.

Na TV: Globo e PPV.