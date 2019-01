São Paulo enfrenta o Novorizontino em busca de nova vitória no Paulistão

O São Paulo vai em busca da segunda vitória no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, às 21 horas, diante do Novorizontino, fora de casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O técnico André Jardine não revelou o time que pretende colocar em campo, mas a principal ausência é o meio-campista Hernanes, estrela da equipe e que ainda não atuou nesta edição do Estadual.

Os dois times venceram em suas estreias e o São Paulo sabe que enfrentará um rival que se reforçou para o torneio e que não quer decepcionar sua torcida em Novo Horizonte.

Para Jardine, o importante é dar ritmo aos seus jogadores, já visando ao primeiro duelo contra o Talleres, da Argentina, no dia 6 de fevereiro, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

Como domingo o time do Morumbi terá o clássico contra o Santos, a tendência é que Jardine faça algumas alterações em relação à equipe que goleou o Mirassol no fim de semana. O zagueiro Bruno Alves e o volante Liziero podem ganhar uma chance de começar jogando a partida desta quinta-feira.

O resultado positivo e a atuação do Novorizontino na estreia não deram motivos para que o técnico Roberto Fonseca mexesse no time para o duelo contra o São Paulo. Ainda assim, o volante Jean Patrick deixou o primeiro jogo por conta de dores musculares e existe uma dúvida em relação a sua escalação.

Já na reta final da vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, o Jean Patrick sentiu dores na coxa direita e foi substituído por Edson Silva. O médico do clube informou que foi apenas cansaço muscular e o atleta deverá estar disponível para o duelo contra o São Paulo.

Caso ele não queira arriscar perder o jogador por um problema mais grave, o próprio Edson Silva deve ser o substituto. Com isso, o zagueiro Everton Sena deveria ser puxado para a função de volante.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO x SÃO PAULO

NOVORIZONTINO - Vagner; Lucas Ramon, Everton Sena, Flávio Boaventura e Paulinho; Adilson Goiano, Jean Patrick e Murilo; Paulinho Moccelin, Felipe Marques e Carlos Henrique. Técnico: Roberto Fonseca.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Liziero e Nenê; Helinho, Pablo e Everton. Técnico: André Jardine.

ÁRBITRO - Marcio Henrique de Gois.

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.