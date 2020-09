São Paulo enfrenta o River Plate em busca de 'milagre' na Libertadores

O São Paulo tem nesta quarta-feira à noite o principal desafio até agora nesta temporada. A equipe enfrenta o River Plate, na Argentina, sabendo que não pode perder para ainda sonhar com a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mesmo se ganhar, o São Paulo não dependerá apenas de si na última rodada do Grupo D. Empate deixa a classificação praticamente impossível de ser alcançada, porque o time precisaria tirar 11 gols de saldo a favor do River – ou seja, teria de golear o Binacional na rodada final e torcer para o time argentino ser goleado em casa pela LDU, do Equador.

É por causa deste cenário que o meia Daniel Alves admite que o São Paulo precisa jogar “no limite da perfeição” nesta noite, no Estádio Libertadores de América, casa do Independiente, em Avellaneda. O tradicional Monumental de Núñez, em Buenos Aires, não receberá o duelo porque está em reforma.

Leia Também Daniel Alves diz que São Paulo terá de ser 'perfeito' para ganhar do River Plate

“Vai ser um jogão, são duas equipes que gostam de jogar, propõem jogo, e isso faz com que o espetáculo fique bom. Mas na nossa mente só passa um resultado e é para isso que viemos. Sabemos que temos que fazer um jogo perfeito para conseguir”, afirmou Daniel Alves. “É preciso estar muito concentrado para conseguir a vitória, fazer um jogo no limite da perfeição, porque do outro lado você tem um adversário muito capacitado, com muitas armas. Acaba sendo um jogo de detalhe. Não é só jogar, fazer grandes lances, é preciso ter nível de competitividade muito alto porque do outro lado vai ter isso.”

Enquanto o São Paulo vem há anos buscando uma reformulação, com diversas mudanças de técnicos e jejum de títulos desde 2012, o River Plate tem a base formada das temporadas passadas, quando foi campeão da Libertadores em 2018 e vice em 2019. O técnico Marcelo Gallardo comanda o time argentino desde o meio de 2014. Até por isso a equipe praticamente não sentiu os seis meses sem disputar partidas oficiais em razão da pandemia do novo coronavírus. Na retomada da Libertadores, empatou por 2 a 2 com o São Paulo no Morumbi e goleou o Binacional por 6 a 0 em Lima.

“Contra equipes experientes e rodadas, é muito complicado jogar, pelo conjunto que já está lá há tempos. Torna-se um jogo mais difícil, mas temos os nossos argumentos. Apesar de a nossa equipe ser jovem, essa falta de experiência é recompensada pela disposição e pela vontade de querer ser. Sempre respeitando muito o adversário, os jogadores que estão lá do outro lado, é uma equipe histórica”, analisou Daniel Alves.

Para o duelo desta quarta, o técnico Fernando Diniz novamente não terá à disposição o atacante Luciano, artilheiro da equipe no Brasileirão, com cinco gols marcados. Ele cumprirá seu último jogo de suspensão por causa da confusão generalizada no clássico entre Grêmio e Internacional, no primeiro semestre, quando defendia o Tricolor gaúcho. A vaga de Luciano deve ficar com Vitor Bueno, mas Paulinho Bóia ou Brenner pode pintar como novidade.

O restante do time não deve ter mudanças em relação à formação inicial da partida contra o Inter, no último sábado. Após o empate por 1 a 1 no Beira-Rio, o elenco são-paulino permaneceu em Porto Alegre e viajou na segunda para Buenos Aires. A ideia era ganhar tempo de recuperação física e de treinos em meio à maratona de jogos do Brasileirão e da Libertadores.

Pressão

Um dos alvos dos protestos de torcedores que vêm sendo realizados neste segundo semestre, Fernando Diniz pode ver sua situação ficar praticamente insustentável caso o São Paulo seja eliminado na fase de grupos da Libertadores. Até agora, o treinador tem sido bancado pela diretoria, mas já admitiu que o time precisa reagir. Ele completou um ano no comando do São Paulo no sábado e sabe o que precisa fazer para evitar as cobranças. “Isso só vai terminar quando (o time) continuar jogando bem e ganhar os jogos.”

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE X SÃO PAULO

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; N. Fernández, Enzo Pérez, De la Cruz; Álvarez, Suárez e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo.

São Paulo: Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Cristian Garay (CHI).

Local: Libertadores de América.

Horário: 21h30.

Na TV: SBT e Fox Sports.