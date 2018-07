São Paulo participará de jogo festivo contra o Chacarita Juniors

O São Paulo anunciou neste domingo que irá à Argentina para participar de um amistoso festivo contra o Chacarita Juniors para celebrar os 110 anos de fundação do clube de General San Martín, atualmente na segunda divisão. O jogo será em 1.º de maio e o time paulista vai enviar seu elenco sub-20, atual campeão da Libertadores da categoria.

"É uma honra, afinal, um clube argentino convidar um clube brasileiro para uma festividade marcante como essa, é inédito, ainda mais para um time sub-20", comemorou Marcos Francisco, diretor de futebol de base.

O Chacarita Juniors tem as mesmas cores tricolores que o São Paulo e seus torcedores costumam torcer pela equipe brasileira, a ponto de reforçar os setores dedicados aos são-paulinos nos estádios argentinos. Além disso, várias músicas da torcida do São Paulo são originárias do clube argentino.

"Participar de uma homenagem com uma equipe que tem carinho por nós, usa as mesmas cores e ainda nos apoia quando jogamos na Argentina, é gratificante. Nosso time júnior também fez por onde para ter esse convite feito: campeão da Copa do Brasil, Copa RS e Libertadores Sub-20, passando por jogos difíceis, não é para qualquer um", completou Francisco.