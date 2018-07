São Paulo enfrentará o Bayern em estreia na Copa Audi

Os dois jogos das semifinais serão disputados em Munique no dia 31 de julho. O times da Inglaterra e da Itália vão abrir o torneio às 13h15 (horário de Brasília). Já o duelo entre o São Paulo e os atuais vencedores da Liga dos Campeões da Europa, agora sob o comando de Pep Guardiola, será às 15h30. No dia seguinte, em 1º de agosto, vai ser realizada a final e a disputa do terceiro lugar.

A Copa Audi não será o único torneio amistoso disputado pelo São Paulo no segundo semestre. Atual campeão da Copa Sul-Americana, o time do Morumbi vai enfrentar o Kashima Antlers, vencedor da Copa do Japão, pela Copa Suruga Bank, em duelo marcado para o dia 7 de agosto na cidade de Ibaraki, no Japão.