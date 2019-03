São Paulo ensaia jogadas de bola parada para surpreender o Ituano

No último trabalho do São Paulo antes da partida contra o Ituano, pelas quartas de final do Paulistão, o técnico Vagner Mancini fez uma atividade fechada nesta terça-feira e escondeu sua equipe. A tendência é que ele mantenha o time que venceu a primeira partida por 2 a 1, no Morumbi, e talvez a única mudança seja a entrada de Everton no lugar de Everton Felipe, para jogar pelo lado esquerdo do ataque.

No treino, Mancini aproveitou para praticar jogadas de bola parada, que podem fazer a diferença em um duelo tão equilibrado. Como venceu a primeira partida por uma diferença de um gol, o São Paulo vai para o estádio Novelli Junior em busca de no mínimo um empate para se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista.

A atividade tricolor no CT da Barra Funda começou com exercícios de fortalecimento muscular no Reffis. Depois, os jogadores foram para o gramado e passaram por um circuito físico e fizeram atividades funcionais, com obstáculos, halteres e discos de equilíbrio. A partir daí, o grupo fez um treino tático e Mancini acertou o posicionamento dos jogadores.

O meia Nenê ainda está em recuperação de uma pancada que sofreu no joelho esquerdo. Ele aprimora a força física e não foi relacionado para a partida desta quarta-feira em Itu, assim como o meia Hernanes, que está entregue ao departamento médico. Mancini pretende levar 23 jogadores com a delegação para enfrentar o Ituano.