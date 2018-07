São Paulo entra com cães em campo para promover adoção

Na entrada de campo contra o Palmeiras, o São Paulo inovou: ao invés de estar acompanhado de crianças, como é costume na maioria dos clubes, os jogadores do Tricolor entraram escoltando cachorros. Tudo faz parte de uma ação de marketing do clube, que entrou no clássico com um patrocínio pontual na camisa. A campanha "Amigo Tricolor" visa a doação de animais, conscientização dos donos, vacinação, castração e outras ações envolvendo cães e gatos envolvendo várias ONGs. Veja como foi: