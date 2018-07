São Paulo entra com recurso para ter Michel Bastos O São Paulo entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) para conseguir um efeito suspensivo para que Michel Bastos enfrente o Atlético-MG neste domingo, às 16 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O camisa 7 recebeu três jogos de suspensão pelo órgão depois de dar um carrinho violento em Everton no empate com o Flamengo, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.