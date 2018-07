São Paulo entra de vez na briga para contratar Alan Kardec, do Palmeiras

SÃO PAULO - O São Paulo está disposto a fazer de tudo para tirar Alan Kardec do Palmeiras. O presidente do Tricolor, Carlos Miguel Aidar, deu carta branca ao vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, para conversar com o atacante. A negociação teve início após o pai e empresário do jogador, que também se chama Alan Kardec, dizer publicamente que estava aberto para ouvir propostas.

Muricy Ramalho é fã de Alan Kardec, com quem trabalhou no Santos, em 2011 e 2012. O São Paulo entrou em contato com o Benfica, dono dos direitos econômicos do atacante, e ofereceu A 4, 5 milhões (R$ 13,7 milhões). Ciente da proposta, o Palmeiras igualou o valor. Inicialmente, o Alviverde pagaria apenas 4 milhões de euros (R$ 12,3 milhões). Como tem a preferência na renovação do contrato até o fim do mês que vem, o Alviverde continua negociando salários com o atleta, mas o São Paulo deve fazer nova investida.

O pai do jogador mostra insatisfação com a indefinição do caso. "Sempre atendi a imprensa, mas prefiro não falar nada agora. Acabei de chegar de viagem e estou cansado, com dor de cabeça", disse ele ao Estado, claramente insatisfeito.

Ao ser questionado se existe a chance de a negociação com o Palmeiras ter um desfecho até o fim da semana, mais uma vez o pai do jogador mostrou-se irritado com o clube alviverde. "Estou desde o dia 20 de fevereiro esperando uma decisão. Para falar a verdade, estou de saco cheio disso. Não sei quando teremos algo novo." A diretoria do Palmeiras, como de praxe, não se manifestou sobre o assunto, mesmo sabendo que há a possibilidade de perder um de seus principais jogadores para um rival.

KARDEC SENTE A PRESSÃO

O atacante teve de deixar o gramado mais cedo durante o treinamento desta quinta-feira por estar com gastrite. Antes da atividade, o jogador havia reclamado de dores, mas elas pioraram durante o trabalho. Por causa da polêmica sobre seu futuro, até a doença se tornou motivo de controvérsia.

Depois do aquecimento com os companheiros, o atacante voltou a sentir dores e o médico Otávio Vilhena achou que seria melhor ele sair do campo. Em vez de ir falar com o jogador, pediu para que o gerente de futebol, Omar Feitosa, o fizesse, já que ele ia em direção ao atleta. Antes de falar com Kardec, Omar conversou rapidamente com Gilson Kleina. A atitude deu a impressão de que o jogador deixaria o gramado por determinação da diretoria. Pessoas ligadas ao jogador admitem que ele tem sofrido bastante com a indefinição e acreditam que a gastrite pode ser nervosa, já que ele anda bastante ansioso com a situação.

Enquanto tenta manter Kardec, o Palmeiras acerta a contratação de mais um centroavante. Henrique, ex-Portuguesa, fez exames ontem e hoje deve ser anunciado como reforço. Ele ficará no clube por uma temporada.