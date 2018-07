São Paulo entra na briga com Palmeiras para contratar Cafu

Está no mercado brasileiro a possível solução para o São Paulo reforçar seu ataque com um jogador que atue pelas pontas. O clube conversa com a Ponte Preta para contratar Jonathan Cafu, que também está na mira do Palmeiras.

O clube alviverde terá uma reunião com o estafe do jogador nesta quarta-feira e pode sacramentar a negociação, mas a contratação de Kelvin, do Porto, esfriou um pouco do interesse no atleta de 23 anos.

Já no Morumbi, o atacante seria uma aposta para uma posição carente no elenco. Como Osvaldo deve ser negociado com o futebol árabe e Dudu fechou com o rival, Cafu seria uma opção mais barata e, de acordo com análise da diretoria, de boa projeção para o futuro.

A maior preocupação do clube é não transformar mais uma disputa com o Palmeiras em uma guerra. A contratação de Dudu causou furor entre os palmeirenses e o São Paulo não quer que a negociação com Cafu seja vista como uma resposta. Por outro lado, se o atacante fechar com o rival ficará mais uma vez a impressão de que o clube do Morumbi foi preterido.

A relação entre os rivais já vem desgastada desde a contratação de Alan Kardec, no ano passado, e eles vêm brigando por diversos atletas nesta janela de transferências. O São Paulo vai tirar Wesley do Palestra Itália e levou a melhor na disputa por Thiago Mendes, apresentado nesta quarta-feira. O rival deu o troco com Dudu e também levou o zagueiro Victor Hugo, que era observado pela diretoria tricolor.