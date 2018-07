São Paulo entra na última semana de treinamentos

SÃO PAULO - São três semanas dedicadas praticamente apenas a treinamentos - exceção feita ao jogo com o CSA, na última quarta - e agora o São Paulo entra em sua reta final de preparação para o Campeonato Brasileiro ainda buscando a melhor formação e padrão de jogo mais coeso.

O ponto que mais tem preocupado Muricy Ramalho é como fazer Ganso, Osvaldo, Pato e Luis Fabiano jogarem juntos sem deixar o sistema defensivo muito exposto. No único teste antes de estrear no nacional, o time sofreu em diversos momentos contra o CSA e mostrou que só um entrosamento perfeito poderá manter o quarteto junto desde o início.

Muricy já afirmou que Pato precisará se doar mais na marcação para auxiliar os companheiros no meio e tem insistido nas atividades de posicionamento para distribuir os jogadores em campo. São esses treinos que vêm recebendo maior atenção.

O técnico também tem cobrado o elenco em jogadas de bola parada, um antigo ponto forte de seus trabalhos que não tem sido tão efetivo nesta passagem apesar do segundo gol contra o CSA ter nascido dessa forma. Pato, que deu assistência para Luis Fabiano, deve ficar como novo encarregado. “Estávamos com dificuldades na bola parada”, admite o treinador.

Com nove jogos antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo, o São Paulo planeja terminar essa primeira etapa entre os primeiros colocados para trabalhar com menos pressão durante o Mundial. “No último jogo conseguimos nos portar bem. Ainda temos uma semana”, afirmou Douglas.