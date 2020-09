São Paulo envia reclamação à CBF após soco de Jô e pede conversa do VAR

A diretoria do São Paulo enviou na noite de segunda-feira uma reclamação junto à CBF e a Comissão de Arbitragem da entidade na qual questiona o lance em que o zagueiro Diego Costa se desentendeu com o atacante Jô, do Corinthians, durante o segundo tempo do clássico do último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi. A ação, rápida, deixa a impressão de que o centroavante acerta o defensor com um soco pelas costas.

De acordo com a reclamação endereçada a Rogério Cabloco, presidente da CBF, e a Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem, houve um erro crasso da arbitragem. O lance acabou sendo checado pelo VAR, que orientou o árbitro Flávio Rodrigues de Souza a dar sequência ao jogo sem aplicar qualquer punição. O zagueiro se levantou reclamando de Jô e foi em sua direção, com ambos tendo de ser separados por companheiros.

Por conta desses acontecimentos, a direção do São Paulo pede que seja disponibilizada a conversa entre a equipe de arbitragem no lance - o VAR foi comandado por Marcio Henrique de Gois - e um posicionamento formal da Comissão de Arbitragem sobre o que considera ser um erro.

"Ora, não seria mais correto o árbitro ter ido até o monitor para analisar o lance, com todas as imagens disponíveis e, inclusive, com o próprio atleta agredido tendo avisado o árbitro sobre a agressão sofrida? A consequência é que o atacante Jô teria sido expulso antes da metade do segundo tempo, o que não ocorreu. Mesmo assim - e considerando a injustiça causada pela omissão imperdoável da equipe de arbitragem - o SPFC venceu a partida com um gol aos 46', praticamente 22' depois do lance em que o atacante corintiano deveria ter sido expulso", escreveu o São Paulo, em sua reclamação.

Sofre a agressão, encara e pede o VAR. Nada? Então a solução de Diego Costa, 21 anos, foi ganhar todas, na bola, até o fim do jogo. Nem sempre o exemplo vem dos mais experientes.#MadeInCotia Imagens: @canalpremiere / @globoesportecom pic.twitter.com/ETCoHIBpTi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 31, 2020

"Posto isso, o SPFC solicita (i) o envio do arquivo de áudio da conversa entre a equipe de arbitragem no lance, de forma confidencial e restrita, (ii) um posicionamento formal da Comissão de Arbitragem sobre o erro e (iii) tomada de decisão sobre a responsabilidade pela omissão, uma vez que nem o SPFC e nem o futebol brasileiro devem compactuar com o fato tão incorreto", completou o clube tricolor.

O triunfo no clássico do último domingo por 2 a 1, pela sexta rodada do Brasileirão, deixou o São Paulo com 13 pontos em seis jogos, na vice-liderança, e com oito de vantagem para o rival, que entrou em campo uma vez a menos e está em 16.º lugar.

O time tentará ampliar a boa fase nesta quinta-feira, quando visitará o Atlético-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida será válida pela sétima rodada.