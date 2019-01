São Paulo erra duas vezes na defesa e perde na estreia da Florida Cup

O São Paulo começou com derrota a temporada 2019. Na estreia da Florida Cup, na noite desta quinta-feira, o time acabou perdendo para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 2 a 1, no Al Lang Stadium, em São Petersburgo (EUA). Nenê fez o gol dos brasileiros, mas dois erros da defesa foram determinantes para o tropeço: um pênalti cometido por Bruno Peres e um gol contra de Igor Vinícius.

O técnico André Jardine escalou duas equipes completamente diferentes em cada tempo da partida, para observar a maioria dos jogadores que viajaram aos Estados Unidos. Na etapa inicial, jogaram os "titulares", com as estreias de Tiago Volpi, Hernanes e Pablo, que foram para o intervalo perdendo por 1 a 0. O melhor momento veio na segunda metade do confronto, quando a "velha guarda" – Nenê e Diego Souza, principalmente –entrou em ação e chegou a empatar o duelo.

Os times voltam a campo no sábado. O São Paulo encara o Ajax, às 16h (de Brasília), enquanto o Eintracht Frankfurt enfrenta o Flamengo, às 19h. As duas partidas serão no Orlando City Stadium. Quem somar mais pontos no encerramento dos duelos será o campeão do torneio.

1º tempo: Helinho e Hernanes aparecem; defesa bate cabeça

A formação do São Paulo teve: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei e Hernanes; Helinho, Pablo e Everton.

Dos três reforços, quem acabou participando mais do primeiro tempo foi Hernanes. Posicionado à frente de Hudson e Jucilei no meio-campo, foi o principal organizar de jogadas e o homem de referência quando a equipe roubava a bola e contragolpeava. Faltou, claro, ritmo de jogo e entrosamento.

O destaque positivo acabou sendo Helinho. Aberto pelo lado direito, levou perigo em dribles e lances individuais, e teve a melhor chance de gol, ao completar de primeira um cruzamento de Reinaldo. A bola passou por cima do travessão. Já Pablo, discreto, não conseguiu nenhuma chance para finalizar.

Por razões óbvias, o aspecto físico foi determinante para que os alemães, que estão no meio da temporada europeia, tivessem mais volume de jogo. Ajudou, também, o vacilo da defesa brasileira logo aos 8 minutos. Tiago Volpi recebeu a bola recuada e, pressionado pelo atacante adversário, abriu na direita a Bruno Alves. Ao tentar dominar, o lateral perdeu o controle e deu um carrinho dentro da área, acertando Willems. Pênalti que Rebic cobrou alto, no centro da meta, para abrir o placar: 1 a 0.

2º tempo: 'velha guarda' entra bem; gol contra decreta derrota

O time tricolor voltou do intervalo com esta formação: Jean; Igor Vinícius, Bruno Alves, Lucas Kal e Léo; Willian Farias, Araruna e Liziero; Nenê, Everton Felipe e Diego Souza. O Eintracht Frankfurt também mexeu quase inteiro – a exceção foi Hrgota.

Mais compacto, o São Paulo melhorou e tomou conta do confronto. Em rápido contra-ataque puxado por Liziero, aos 10, a bola foi rolada a Diego Souza, que cruzou até Nenê. O camisa 10 completou de "chapada", sua marca registrada, e deixou tudo igual: 1 a 1. O problema foi que aos 18, uma nova falha defensiva recolocou os alemães na frente. Após o cruzamento da esquerda, Jean saiu para agarrar, mas se atrapalhou e trombou com Igor Vinícius. A bola bateu no lateral-direito e entrou.

FICHA TÉCNICA: SÃO PAULO 1 x 2 EINTRACHT FRANKFURT

SÃO PAULO: Tiago Volpi (Jean); Bruno Peres (Igor Vinícius), Arboleda (Bruno Alves), Anderson Martins (Lucas Kal) e Reinaldo (Léo); Hudson (Willian Farias), Jucilei (Araruna) e Hernanes (Liziero); Helinho (Nenê), Pablo (Diego Souza) e Everton (Everton Felipe). Técnico: André Jardine.

EINTRACHT FRANKFURT: Kevin Trapp (Ronnöw); Danny da Costa (Russ), Abraham (Salcedo) e N'Dicka (Fabián); Gelson Fernandes (Rode), Hasebe (Falette), De Guzmán (Tawatha) e Willems (Stendera); Kostic (Haller), Hrgota e Rebic (Jovic). Técnico: Adi Hütter.

GOLS: Rebic, aos 8 do primeiro tempo; Nenê, aos 10, e Igor Vinícius (contra), aos 18 do segundo.

CARTÕES AMARELOS: Everton Felipe e Willian Farias (São Paulo); Fabián e Tawatha (Eintracht Frankfurt).

ÁRBITRO: Andrew Musashe (EUA).

LOCAL: Al Lang Stadium, na Flórida (EUA).