São Paulo escapa de clássicos na próxima fase do Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Com a liderança da fase de classificação garantida, apesar da derrota para o XV de Piracicaba, por 1 a 0, no sábado, o São Paulo conseguiu escapar de um clássico nas quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta temporada, o São Paulo perdeu dois dérbis (Santos e Corinthians) e empatou com o Palmeiras.

Os únicos adversários que o Tricolor poderá encarar na próxima fase são: Botafogo, Penapolense ou Linense - os três foram vencidos pelo São Paulo na fase de classificação. Se o campeonato terminasse nesta rodada, por exemplo, o clube do Morumbi enfrentaria o time de Penapólis. O único "grande" que poderia enfrentar o São Paulo na próxima fase - o Corinthians - ocupa a sexta posição e pode terminar, no máximo, em sétimo.

Caso avance à fase seguinte, a equipe do Morumbi poderá enfrentar o Santos, equipe que o eliminou nas últimas três edições do Estadual. Em virtude de feito a melhor campanha no primeiro turno, o São Paulo disputará seus jogos no estádio do Morumbi até uma eventual final.

Na manhã desta segunda-feira, os jogadores realizam um treino com portões fechados no Centro de Treinamento da Barra Funda. O goleiro Rogério Ceni e o zagueiro Rafael Toloi participam dos treinamentos e devem definir sua escalação na partida decisiva de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, no Morumbi.