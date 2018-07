São Paulo esclarece caso do atacante Bruno Gomes

SÃO PAULO - O São Paulo respondeu à matéria “São Paulo perde briga com rival do Sul para ter menino bom de bola”, publicada na edição do último sábado pelo Estado sobre a negociação para contratar o garoto Bruno Gomes, ex-jogador do Desportivo Brasil e que acabou assinando com o Internacional. Segue abaixo a íntegra da nota.

A reportagem publicada na edição de ontem, 8 de dezembro de 2013, do Jornal “O Estado de São Paulo” com o título “São Paulo perde briga com rival do Sul para ter menino bom de bola” contem uma série de inverdades e imprecisões e, por isso, deve ser esclarecida.

O São Paulo FC não perdeu disputa alguma, com clube nenhum, para contratar Bruno Gomes. O São Paulo FC decidiu encerrar as negociações com Bruno Gomes, seu pai e empresário (s) e, somente a partir dessa decisão do São Paulo FC, o atleta foi contratado por outra agremiação.

E as razões para que o São Paulo FC tivesse tomado tal decisão serão expostas a seguir.

A reportagem menciona fato inverídico ao descrever que o São Paulo FC teria pretendido impor ao jogador que tivesse o empresário “Juan Figer como procurador”. Quem tentou inserir o agente Juan Figer nas negociações entre Bruno Gomes e o São Paulo FC foi o pai de Bruno, Sr. Paulo Roberto Conceição, inclusive em momento no qual o São Paulo FC já tinha tido algumas reuniões diretamente com o pai do atleta.

Dentre as razões que levaram o São Paulo FC a encerrar as negociações para contratar o atleta, destaca-se o fato de seu pai exigir que Bruno Gomes fosse inserido, imediatamente após a contratação, no grupo principal do São Paulo FC que realiza suas atividades no CT da Barra Funda. O São Paulo FC entendia, como entende, que o atleta Bruno Gomes ainda está em formação e, por isso, deveria trabalhar juntamente com os atletas da sua idade no CFA Presidente Laudo Natel em Cotia.

A propósito, no CFA Presidente Laudo Natel em Cotia – SP, o São Paulo FC ofereceria a Bruno Gomes o que há de melhor em termos de formação de jovens atletas, disponibilizando todo acompanhamento esportivo, técnico, físico, formação tática, assistência psicológica, odontológica, fisioterápica, fisiológica e nutricional.

Em Cotia, Bruno Gomes completaria sua formação no mesmo local em que foram formados alguns dos jogadores brasileiros cujas negociações ao exterior atingiram os maiores valores já obtidos em transferências internacionais, como é o caso de Lucas e Oscar. Além disso, teria a oportunidade de conviver, em sua categoria, com os cinco atletas componentes da Seleção Brasileira Sub-17 no último mundial da categoria, da qual, pelas razões descritas pelo técnico Alexandre Gallo na reportagem, o atleta não se encontrou em condições de tomar parte.

Porém, seus familiares e procuradores, ao exigirem que o atleta fosse incorporado diretamente à equipe de profissionais do São Paulo FC, privaram Bruno Gomes de tamanha oportunidade e impuseram uma condição para qual Bruno, no entender do São Paulo FC, ainda não está preparado. O São Paulo FC espera que Bruno Gomes não seja mais um jovem atleta de bom potencial cuja carreira venha a ser prejudicada por decisões equivocadas de familiares despreparados e procuradores gananciosos.

Por fim, apenas em nome da boa informação, que, infelizmente, acabou sendo absolutamente solapada na reportagem do jornalista Luís Augusto Monaco, ora esclarecida, os valores mencionados como tendo sido propostos pelo São Paulo FC durante as negociações para a contratação de Bruno Gomes também são absolutamente irreais.