São Paulo esgota ingressos para jogo com o Atlético-MG

O São Paulo deve quebrar o recorde de público do ano futebol brasileiro e ter a maior presença de torcida no jogo de quarta-feira contra o Atlético-MG, no Morumbi, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O clube divulgou neste domingo que toda a carga de ingressos colocada à venda, 50,9 mil bilhetes, está esgotada. Restam apenas entradas para camarotes e cadeiras cativas.

A carga total do estádio para o jogo é de 64.614 pessoas. A venda para as entradas em camarotes é somente online. O limite para esse setor é de 6,1 mil torcedores. As 7,4 mil vagas restantes no Morumbi são as cadeiras cativas, que não são comercializadas. O setor de visitantes também está esgotado para a partida.

A expectativa é que o São Paulo supere a presença de público registrada contra o Toluca, do México, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Foram 53,2 mil pagantes na vitória por 4 a 0. O recorde anterior do futebol brasileiro no ano também foi no Morumbi, na fase de grupos da competição. Contra o River Plate, da Argentina, estiveram no estádio 51,3 mil torcedores.

O primeiro encontro entre São Paulo e Atlético-MG será na quarta, às 21h45. Na próxima semana, também no mesmo horário, será a vez da vaga ser decidida na partida de volta, em Belo Horizonte. As duas equipes se enfrentaram recentemente em uma mata-mata de Libertadores, em 2013, quando a equipe de Minas Gerais levou a melhor nas oitavas de final com duas vitórias.