São Paulo esgota ingressos para reencontro com Rogério Ceni no Fortaleza

O São Paulo esgotou os ingressos para sua torcida para o reencontro com Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, na partida deste sábado, às 17h, no Pacaembu. Foram vendidas cerca de 30 mil entradas. Os bilhetes restantes são de cotas reservadas para torcedores visitantes, diretoria e jogadores, além das gratuidades do estádio municipal.

Será a primeira vez que a torcida do São Paulo reencontrará Rogério Ceni na capital paulista. No duelo do primeiro turno, o time tricolor venceu o Fortaleza por 1 a 0 no Castelão, com homenagem dos torcedores das duas equipes nas arquibancadas.

A partida deste sábado será realizada no Pacaembu porque o Morumbi receberá show da banda Iron Maiden. O duelo é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As torcidas organizadas do São Paulo preparam homenagens para Rogério Ceni. A ideia é levar bandeiras com a imagem de Ceni e desfilar dentro do campo antes da partida começar. As torcidas fizeram a solicitação junto ao 2º Batalhão Choque de Polícia Militar, que faz a segurança dos estádios.

O pedido ainda está sendo analisado. Em princípio, o Major Ricardo Xavier, responsável pelo policiamento nos estádios, não vê problemas para a manifestação dos torcedores, uma vez que ela é pacífica. Ele, no entanto, ainda avaliará a decisão com sua equipe e questionará o Ministério Público para saber se não haverá problema de lei.