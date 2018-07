São Paulo espera até sexta por definição sobre o zagueiro Dória

O São Paulo deve esperar até sexta-feira para definir se vai poder contar com o retorno do zagueiro Dória. A proposta de contratação foi encaminhada ao Olympique de Marselha e o último prazo é na próxima terça-feira, quando se encerra a janela de transferências internacionais ao futebol brasileiro.

O clube do Morumbi propôs R$ 14 milhões para ficar com 70% dos direitos econômicos do jogador. "Ainda estamos esperando a resposta. O time francês ainda não respondeu nada do que pedi", disse o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro.

Dória atuou por empréstimo durante o seis primeiros meses do ano. A negociação com os franceses foi adiada por algumas semanas porque a diretoria optou por pagar os direitos de imagem atrasados do elenco antes de retomar as conversas.

Contar novamente com Dória é um sonho do técnico Juan Carlos Osorio, que quer um zagueiro canhoto. Outro desejo do colombiano é trazer um atacante veloz para o lado direito. Após negociar Denilson, Paulo Miranda e Souza, o clube também pode ter a saída de Jonathan Cafu. O Ludogorets Razgrad, da Bulgária, está interessado no jogador. "Estamos em compasso de espera. Mas a negociação esfriou muito", comentou o dirigente.