São Paulo espera bom público para partida contra a Ponte Preta

Após a vitória sobre o Fluminense, o ambiente no São Paulo melhorou com a pequena distância que o time abriu para a zona de rebaixamento. Agora a expectativa é de boa presença de torcida para o duelo com a Ponte Preta, no sábado, quando os ingressos serão vendidos a preços populares.

Segundo a diretoria do clube, até a noite de quarta-feira já tinham sido vendidos 15 mil ingressos. Além de o time voltar a vencer, o que deu um certo ânimo para os torcedores, o clube diminuiu o preço das entradas para todos os setores. Na arquibancada, por exemplo, é possível adquirir um bilhete por R$ 10, mesmo valor da cativa (proprietário) e camarote (sócios).

Para os jogadores, a presença de grande público é um enorme estímulo para tirar o São Paulo da situação ruim no Brasileirão. "Tenho certeza que o torcedor vai comparecer para nos ajudar, porque precisamos deste apoio. A torcida pode deixar a nossa equipe mais forte em campo, e por isso contamos com este incentivo", disse o atacante Robson.

A promessa do São Paulo é que a promoção seja válida até o final do Campeonato Brasileiro, ou seja, o torcedor também terá ingressos a preços populares para o clássico com o Corinthians, no dia 6 de novembro, para o duelo com o Grêmio, no dia 16 de novembro, e para o jogo contra o Santa Cruz, em 4 de dezembro.