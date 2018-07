São Paulo espera dificuldades contra o Vasco na Copa do Brasil

O São Paulo vai enfrentar o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. Foi o que definiu o sorteio realizado na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro. Embora o time carioca seja o lanterna do Campeonato Brasileiro, com grande risco de rebaixamento, a diretoria do São Paulo descarta facilidade no confronto. O primeiro jogo será no Morumbi e o segundo, no Maracanã. As datas e horários ainda serão definidos pela CBF.

"É uma grande oportunidade de conseguir esse título, que não temos. O fato de o Vasco estar em último lugar não quer dizer nada. Se um adversário está nas quartas é porque tem qualidade e tem competência", disse José Eduardo Chimello, gerente de futebol do São Paulo e que participou do sorteio, realizado na sede da CBF.

Na Copa do Brasil, o São Paulo teve dificuldades para superar o Ceará, lanterna da Série B. Depois de perder por 2 a 1 no jogo de ida, no Morumbi, a equipe se recuperou no jogo de volta e venceu por 3 a 0, no Castelão.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo está em quinto lugar com 34 pontos e luta para se aproximar do G4. Na quarta-feira, a equipe enfrentará o Joinville, em Santa Catarina, pela 22ª rodada.