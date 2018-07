São Paulo espera evoluir com tempo para treinar Há um mês no comando do São Paulo, Paulo Autuori teve pouco para treinar o time, que disputou em sequência partidas do Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana e excursionou por Europa e Japão. Por isso, o técnico revelou esperança de que o time apresente evolução no próximo compromisso, nesta quinta-feira, diante do Atlético Paranaense, no Morumbi, pois terá mais tempo para treinar.