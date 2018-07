São Paulo quer faturar R$ 40 milhões com novo sócio-torcedor

O São Paulo lançou nesta terça-feira o novo programa de sócio-torcedor do clube e apresentou metas ambiciosas. A diretoria quer dobrar o número de participantes até o fim do ano, quando o objetivo é chegar até 110 mil, além de atingir um faturamento bruto de até R$ 40 milhões por ano com o projeto, que foi reformulado e possui oito opções de planos entre R$ 12 e R$ 489.

Pioneiro na fidelização dos torcedores, ao lançar o projeto em 1999, o São Paulo admitiu ter sido ultrapassado por rivais. "O programa de sócio-torcedor do São Paulo deixava a desejar, reconheço que precisava mais do que uma reciclagem, partir do zero para recriar o projeto", explicou o presidente do clube, Carlos Miguel Aidar. Para preparar o lançamento, o departamento de marketing estudou os pontos positivos dos projetos de equipes como Corinthians, Palmeiras e Inter até formular a proposta final.

O lançamento foi em evento no CT da Barra Funda com a presença dos ex-jogadores Cafu, Careca, Zetti, Pintado, fora os atuais integrantes do elenco Rogério Ceni e Luis Fabiano. Todos ganharam o plano mais caro, de R$ 489, que prevê como comodidade um bufê para jogos da equipe no Morumbi e a possibilidade de pagar apenas R$ 1 pelos ingressos.

O clube tem atualmente 55 mil sócios e ocupava a oitava posição no ranking nacional. "O programa de sócio-torcedor é mais importante do que o patrocínio master, porque a gente não depende de ninguém, só do torcedor. Estamos entre as três maiores torcidas do País e não podemos ficar abaixo disso no ranking do sócio-torcedor", comentou o vice-presidente de comunicações e marketing, Douglas Schwartzmann, um dos responsáveis pelo novo projeto.

A diretoria preparou um plano específico para torcedores que moram em outros estados e diz contar com aproximadamente R$ 18 milhões de são-paulinos pelo País. Foram criados cinco novas opções de planos, que se somam às três existentes anteriormente. Todas oferecem um clube de vantagens, com descontos válidos em lojas online conveniadas, como restaurantes e serviços de lazer.

O valor dessas compras na rede cadastrada será convertido em Moedas Tricolores, que poderão ser trocadas por milhas aéreas, ingressos de cinema, crédito em combustível, experiências para o sócio ou ainda pagar contas no estádio. O clube vai dar prioridade aos sócios que mais frequentam o Morumbi. A cada dois jogos consecutivos, o torcedor recebe uma estrela e quando deixa de ir a algum jogo, perde um estrela. Quem tiver a pontuação, máxima por exemplo, poderá comprar as entradas com 84 horas de antecedência em comparação ao torcedor comum.

CONHEÇA OS PLANOS:

Sou Tricolor/ R$ 12 por mês

- 24h na compra antecipada de ingressos

- Desconto em parceiros e Futebol Melhor

- Participação no Clube de Vantagens

- Descontos e promoções

Vamos São Paulo/ R$ 19 por mês

- Desconto mínimo de 20% em ingressos

- 36h na compra antecipada de ingressos

- Participação no Clube de Vantagens

- Descontos e promoções

- Inclusão de dois dependentes

O Mais Querido/ R$ 30 por mês

- Desconto mínimo de 30% em ingressos

- 48h na compra antecipada de ingressos

- Participação no Clube de Vantagens

- Revista Oficial

- Inclusão de dois dependentes

Clube da Fé/ R$ 69 por mês

- Desconto mínimo de 40% em ingressos

- 60h na compra antecipada de ingressos

- Camisa Sócio Torcedor

- Revista Oficial

- Inclusão de dois dependentes

Tu És Forte/ R$ 100 por mês

- Desconto mínimo de 50% em ingressos

- 72h na compra antecipada de ingressos

- Camisa Sócio Torcedor

- Revista Oficial

- Inclusão de dois dependentes

Tu És Grande/ R$ 149 por mês

- Desconto mínimo de 70% em ingressos

- 84h na compra antecipada de ingressos

- Camisa Sócio Torcedor

- Revista Oficial

- Participação no Clube de Vantagens

- Inclusão de dois dependentes

Tu És o Primeiro/ R$ 489 por mês

- R$ 1 por ingresso em qualquer setor (exceto cativas, camarote e visitante)

- Incluso Setor Soberano, com serviço de bufê

- Camisas oficiais do São Paulo e mais camisa de Sócio Torcedor

- Inclusão de um dependente;

São Paulo Brasil / R$ 25 por mês

- Exclusivo para residentes de fora do Estado

- Revista Oficial

- 48h na compra antecipada de ingressos

- Camisa Sócio Torcedor

- Descontos e promoções