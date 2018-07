São Paulo espera resolver contratação de Hudson nesta semana

SÃO PAULO - Enquanto sonha com contratações de maior impacto como Wesley e Lucas Pratto, o São Paulo deve fechar até o fim da semana uma negociação mais modesta; Hudson já conversou com o clube e deixou encaminhada sua contratação. Faltam pequenos detalhes para a assinatura do vínculo.

O vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, é quem tem conversado com o empresário Luciano Souto. Uma reunião entre as partes aconteceu na última sexta-feira sem a presença do atleta; restam questões como forma do pagamento de luvas e outras especificações técnicas da documentação.

"Ainda não está certo nem definido. Está bem encaminhado, mas ele não foi contratado", reconhece o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

Hudson se destacou com o Botafogo no Campeonato Paulista e chegará numa equipe que tem apenas Souza como dono da posição no meio; Maicon por enquanto é o preferido de Muricy Ramalho, mas está longe de ser unanimidade na torcida. Já Wellington e Denilson passaram de queridinhos da torcida em 2012 para alvo preferencial das críticas desde o ano passado.

O Tricolor ainda não se reforçou para o Campeonato Brasileiro e nesta quarta tenta deixar definitivamente para trás a eliminação no Paulista para o Penapolense no Morumbi. Será o primeiro jogo desde a queda nos pênaltis para o rival do interior após empate sem gols no tempo normal.