São Paulo esquece tropeços no Brasileirão e faz duelo de invictos com o Ceará na Sul-Americana

São Paulo e Ceará fazem nesta quarta-feira, às 19h15, no Morumbi, o duelo de invictos da Copa Sul-Americana. O time tricolor esquece os tropeços recentes no Brasileirão e prioriza as Copas, nas quais tem chance de título. A volta está marcada para o dia 10, no mesmo horário, na Arena Castelão.

Quem avançar deste confronto, encara o vencedor de Nacional, de Suárez, e Atlético Goianiense na semifinal. Um dos poucos a estar vivo em três competições, o São Paulo trata com carinho a Sul-Americana, da qual foi campeão há dez anos, assim como faz com a Copa do Brasil.

Rogério Ceni, com um elenco repleto de atletas ausentes por lesão, prioriza as Copas porque vê nelas uma chance real de erguer um troféu. No Brasileirão, o time acumula tropeços, não ganha há cinco partidas e está em posição intermediária, distante dos líderes.

"Você passa na Sul-Americana, que é uma competição que a gente vê como possibilidade de busca por um título, você não quer abrir mão", afirmou o técnico.

Os dois voltam a se enfrentar na competição depois de 11 anos. Em 2011, a equipe paulista levou a melhor na eliminatória. Perdeu o duelo de ida, por 2 a 1, mas fez 3 a 0 no Morumbi e avançou às oitavas daquela edição.

Campeão em 2012, o São Paulo foi o primeiro colocado do Grupo D, com cinco vitórias e um empate. Nas oitavas, a equipe de Rogério Ceni passou sobre a Universidad Católica após duas goleadas: 4 a 2 no Chile e 4 a 1 em casa.

O Ceará ostenta a melhor campanha do torneio. A equipe tem 100% de aproveitamento, com oito vitórias em oito jogos até aqui. Nas oitavas, venceu na altitude de La Paz o Strongest por 2 a 1, e depois aplicou 3 a 0 no time boliviano jogando em casa.

Autor de quatro gols no campeonato, Luciano é o artilheiro do São Paulo. O líder de assistências do time é Patrick, com duas. Mendoza é o goleador do Ceará. O colombiano balançou as redes cinco vezes.

Arboleda, André Anderson, Caio e Jandrei continuam em tratamento. Luan, Alisson, Reinaldo e Patrick têm feito atividades no gramado, mas seguem fora. Alisson deve ser relacionado para o jogo contra o Flamengo, sábado, pelo Brasileirão.

SÃO PAULO X CEARÁ

SÃO PAULO: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel, Igor Gomes, Nestor e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ: João Ricardo; Michel, Messias, Gabriel e Victor Luís; Richard, Richardson, Lima e Vina; Mendoza e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.

Juiz: Piero Maza (Chile).

Horário: 19h15.

Local: Morumbi.

TV: Conmebol TV.