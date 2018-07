São Paulo está à procura de outro atacante

SÃO PAULO - A desistência do São Paulo em contratar Eduardo Vargas abre um vazio que a diretoria acreditava ter preenchido. E se antes diziam que o chileno seria a última contratação para o início de temporada, agora os dirigentes mudaram de ideia e passaram a procurar outros nomes. O problema é que por enquanto nenhuma opção atraiu a atenção da comissão técnica.

O técnico Ney Franco deu a entender ontem que ainda espera por um reforço - que seria um atacante de velocidade que jogue pelos lados do campo. "Temos um grupo qualificado e isso me dá tranquilidade para iniciar a temporada. Não temos um elenco fechado e pode chegar algum jogador. O certo é que tenho outra formação da equipe e estou trabalhando com ela. O grupo é qualificado, mas para o restante da temporada precisamos olhar com carinho."

Desde o fim de 2012 o Tricolor vem buscando um substituto para Lucas. A primeira tentativa foi tirar Montillo do Cruzeiro, mas a exemplo do que ocorreu ano passado, o time mineiro recusou a proposta. Vargas apareceu como negócio de oportunidade e agradou à diretoria pelas semelhanças com Lucas.

"Hoje não temos nenhum nome no mercado para ser trabalhado. Por enquanto, não temos um plano B", admitiu o treinador. Ney passará a dedicar parte do seu tempo a estudar jogadores, não necessariamente contratações de impacto. "Disse que não poderíamos ficar reféns do Lucas, o mesmo vale agora."

São cinco os atacantes à disposição do treinador: Luis Fabiano, Osvaldo, Aloísio, Wallyson e Ademilson - este integrando a seleção sub-20.

A ideia da diretoria de que o elenco estava completo ruiu assim que Negueba precisou passar por cirurgia. Desde então, o Tricolor intensificou os contatos com o Napoli para trazer Vargas, mas o fracasso na negociação recoloca o clube na busca por reforços.

Seis meses. O Napoli avisou que emprestará Vargas para a disputa da Libertadores, mas ainda não revelou o destino. O Grêmio é o caminho mais provável. A declaração do diretor esportivo Riccardo Bigon indica que a cessão será por um tempo muito menor do que o desejado pelo Tricolor. "Acreditamos que a melhor solução técnica é fazê-lo participar da Libertadores, mas o emprestaremos por apenas seis meses."