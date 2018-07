Pato vê São Paulo fortalecido para enfrentar o líder

Ganhar por 1 a 0 do atual bicampeão brasileiro neste domingo fez o São Paulo adquirir confiança para a próxima rodada. O atacante Alexandre Pato, autor gol da vitória com o Cruzeiro, no Morumbi, afirmou após o jogo que o resultado positivo era o planejado para poder deixar a equipe mais tranquila para se preparar para quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

"Era um jogo muito importante para dar moral, para dar confiança para o jogo com o Atlético-MG. É um time a ser batido, muito difícil, mas não impossível", disse o jogador, que definiu a partida na quarta como um confronto direto. Em quinto lugar na tabela, o São Paulo está cinco pontos atrás do líder e na rodada seguinte enfrenta o vice-líder, o Corinthians, em clássico no Morumbi.

O artilheiro da equipe na temporada com 17 gols elogiou o trabalho do técnico Juan Carlos Osorio e aposta no sucesso dele no São Paulo. "Ele é um cara do bem. Podemos ir longe. Osorio quer mudar o pensamento no Brasil e tem muito a acrescentar. Ele vai levar o São Paulo muito bem adiante", comentou. O colombiano estava suspenso neste domingo e a equipe foi comandada pelo coordenador técnico Milton Cruz.

Pato ainda brincou como lance do gol contra o Cruzeiro, marcado aos 44 minutos do primeiro tempo. O lateral Carlinhos cruzou e o atacante resvalou de leve de cabeça para desviar. O árbitro Marcelo de Lima Henrique chegou a ficar em dúvida em relação a quem creditar o gol. "Eu resvalei na bola de cabeça. Estava de costas, é um lance difícil para a arbitragem. No vestiário, conversei com o Carlinhos e está tudo bem. Não importa quem marque o gol, mas que o São Paulo saia de campo com a vitória".