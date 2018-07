São Paulo está perto de anunciar o zagueiro Maicon, do Porto

O São Paulo deve anunciar nas próximas horas a contratação do zagueiro Maicon, do Porto. Os jornais portugueses Record e A Bola publicaram que o jogador ficará emprestado ao time do Morumbi até junho.

Maicon está no Porto desde a temporada 2009/2010, mas vem perdendo espaço com o técnico Julen Lopetegui. A chegada de um zagueiro ao São Paulo é um pedido do técnico Edgardo Bauza. Lugano já foi contratado do Cerro Porteño, mas ainda está fora de forma e sem condições de jogo.

"Queremos mais um zagueiro. A diretoria está tentando, porque os três zagueiros que temos hoje (Rodrigo Caio, Lucão e Lyanco) têm a possibilidade de ir para as seleções juvenis. Nós não podemos ficar sem zagueiros, então tentaremos somar mais um defensor ao elenco nesses próximos dias", disse o treinador.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o The Strongest, da Bolívia, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo será no Pacaembu porque o gramado do Pacaembu está sendo trocado.