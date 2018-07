São Paulo está perto de confirmar acerto com Vargas O São Paulo está a um passo de fechar seu ciclo de contratações para este início de temporada. O clube confirmou a chegada de Wallyson por um ano, mas a grande notícia é que a negociação com o chileno Eduardo Vargas, do Napoli, deve sim ter um final feliz para o time após alguns dias de incerteza por causa da entrada do inglês Arsenal na disputa. A diretoria já encaminhou o contrato para o clube italiano e caso não haja nenhuma surpresa de última hora o atacante será enfim confirmado como reforço nos próximos dias.