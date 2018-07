São Paulo está perto de contratar Paulo Miranda, do Bahia

SÃO PAULO - O zagueiro Paulo Miranda , do Bahia, deve ser jogador do São Paulo na próxima temporada. Segundo o vice de futebol João Paulo Jesus Lopes, já há um acordo bem encaminhado para que o jogador chegue ao Morumbi na primeira leva de contratações para 2012.

"As tratativas estão bem encaminhadas, mas não dá para dizer que está tudo certo ainda."

De acordo com o dirigente, o acordo que possibilitará a contratação será feito com a Traffic, empresa que detém os direitos econômicos sobre o jogador.

"Estamos conversando para que ele seja uma parceria, com 50% para cada parte."

Sobre outros reforços, Jesus Lopes afirmou não saber do interesse do clube pelo volante Fabrício, que está em final de contrato com o Cruzeiro. "Desconheço, mas se o jogador está em um clube grande como o Cruzeiro, também é de nosso interesse."