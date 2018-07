São Paulo está prestes a acertar com mais dois reforços para o Brasileiro

SÃO PAULO - Prestes a anunciar a contratação do atacante Welliton, o São Paulo fechou acordo também com o zagueiro Roger Carvalho, que chegará ao Morumbi nos próximos dias para concluir o tratamento de uma cirurgia na coxa direita e assinar um vínculo por empréstimo com opção de compra. Ele estava no Bologna, mas pertence ao Tombense, clube controlado pelo empresário Eduardo Uram.

Se confirmar os reforços, o Tricolor chegará a três contratações nos últimos dias – o zagueiro Antônio Carlos, veio do Botafogo – e dará curso à operação para livrar a equipe do fantasma da Série B. Membros da diretoria avaliam que o planejamento para o segundo semestre foi errado, mas há margem para minimizar os danos. Todos vão manter o discurso de valorização do time, afirmando que as novas peças vão complementar o que já era bom.

INTERNADO

O presidente Juvenal Juvêncio foi internado na manhã desta quinta-feira no Sírio-Libanês para a realização de exames clínicos. Ele apresentou fadiga e estresse e foi submetido a uma bateria de exames, mas a princípio o quadro não preocupa. Nenhum boletim médico havia sido divulgado até o fechamento desta edição.