São Paulo está próximo de anunciar Marcos Guilherme e negociar Lucão

O São Paulo está próximo de acertar empréstimo do atacante Marcos Guilherme, que pertence ao Atlético-PR, mas que está emprestado ao Dínamo Zagreb. O clube tem até quinta-feira, dia 20, para concluir o negócio, em função do fechamento da janela para atletas do exterior jogarem no Brasil. O negócio deve ser anunciado nas próximas horas.

O São Paulo negocia com o clube paranaense desde a semana passada, mas depende do aval da equipe croata. Marcos está com dificuldades para se adaptar ao futebol croata. Em 15 partidas, ele marcou apenas um gol. Formado nas categorias de base do Atlético, Marcos foi considerado uma das grandes revelações do clube e disputou vários torneios da seleção brasileira sub-17 e sub-20. A volta ao Brasil pode ser uma oportunidade, na visão do clube paranaense, de recuperar seu potencial de crescimento.

Nesta terça-feira, o São Paulo emprestou o goleiro Léo para o Atlético Paranaense - ele estava no rival, o Paraná Clube, para a disputa da Série B. Léo estava se recuperando de uma lesão na face em decorrência de um choque com Fred no jogo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, em 31 de maio. O empréstimo aproxima ainda mais Marcos Guilherme do clube do Morumbi.

O zagueiro Lucão pode ser envolvido no negócio. Afastado do time desde que afirmou que "para a alegria de muitos deixaria o clube em breve", o zagueiro está na mira dos paranaenses. As duas negociações, no entanto, não estão atreladas.

Depois de completar seis jogos no Campeonato Brasileiro – limite para poder defender outra equipe na competição – , o jogador, revelado no São Paulo, foi afastado pela diretoria.