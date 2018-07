São Paulo está próximo de fechar contratação de reforço misterioso

O São Paulo deve fechar na madrugada desta quarta-feira a contratação de um último reforço antes do fechamento da janela de transferências internacionais, que acontece no final do dia. O vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, confirmou que o acerto está próximo.

"Só não falo o nome porque existe a chance de não dar certo, mas está tudo muito bem encaminhado para que dê tudo certo", explicou o dirigente, que amarra as últimas pontas do negócio e baterá o martelo tarde da noite pelo fato do jogador estar no exterior.

Apesar de não divulgar o nome do contratado, Ataíde garantiu se tratar de um jogador que vem para ser titular e revelou que foi procurado por esse atleta para voltar ao país por causa da seleção brasileira. "Esse jogador está abrindo mão de muita coisa para vir jogar no São Paulo. É um jogador que tem passagem pela seleção e quer voltar para lá. É um polivalente", explicou.

O sistema defensivo aparece como principal candidato a receber o reforço, já que é o setor mais deficiente da equipe e ficou ainda mais desfalcado com a lesão de ligamento de Rodrigo Caio, que só volta no ano que vem. Antonio Carlos está com um estiramento na panturrilha esquerda e Lucão participará de amistosos com as equipes de base da seleção.