São Paulo está próximo de contratar goleiro Tiago Volpi, diz jornal

O São Paulo pode estar próximo de conseguir um novo reforço para o gol. Após a saída de Sidão, que foi contratado pelo recém promovido Goiás para 2019, o time tricolor estaria perto de reforçar o setor contratando Tiago Volpi.

Ex-goleiro do Figueirense, o atleta atualmente está no Querétaro, do México, time por onde atuou Ronaldinho Gaúcho antes de deixar o futebol. Considerado um dos ídolos da torcida, ele, no entanto, deverá ser um dos atletas a deixar o clube e, um dos possíveis destinos seria a equipe paulista, de acordo com a reportagem do Diario Récord, do México.

Tiago, que está no futebol mexicano desde 2014, teria declarado recentemente que pensava na possibilidade de se naturalizar mexicano visando a convocação pela seleção local. No entanto, sua vontade de voltar ao Brasil seria justamente para entrar na mira do técnico Tite.

Além de ser especulado no São Paulo, o goleiro, que chegou a atuar nas categorias de base do Fluminense e se destacou no Brasileirão de 2013 pelo time catarinense, também estaria sendo observado pelo Cruz Azul, do México. Pelo Querétaro, ele conquistou dois títulos: a MX Cup em 2016 e a Supercopa MX em 2017, além de um vice no Clausura de 2015.