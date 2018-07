São Paulo estreia como mandante em 2016 contra o Água Santa

O São Paulo terá oito mudanças na escalação para o jogo da tarde deste sábado contra o Água Santa no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, às 17h. Na primeira partida como mandante no ano, Edgardo Bauza promove estreias e poupa jogadores para quarta-feira, data do encontro de volta com o Cesar Vallejo, pela fase preliminar da Libertadores.

A equipe terá uma formação bastante ofensiva. O argentino escalou quatro atacantes, entre eles Kieza, que vai estrear. "O técnico pediu para nos movimentarmos bastante e fazer tabelas para suprir a ausência do Ganso”, explicou. Kieza será titular junto com o amigo dos tempos de Náutico, Rogério. "A gente se conhece faz tempo, ficamos juntos no quarto na concentração, nos conhecemos muito bem", afirmou.

Contratado por R$ 4 milhões, Kieza terá ao seu lado no ataque o argentino Calleri. Em alta pelo gol que marcou contra o Cesar Vallejo, ele foi promovido a titular – os outros atacantes, que jogarão pelos lados, serão Wilder e Rogério. Outra novidade é na lateral-direita. Caramelo voltará a atuar após mais de dois anos emprestado a outras equipes.

Bauza espera ter um time veloz e com capacidade para se desmarcar da retranca prometida pelo Água Santa. "A ideia é manter a mesma garra do primeiro jogo. Ficar atento à marcação e buscar os espaços. Será um jogo difícil, mas vamos com a expectativa de fazer uma boa partida", afirmou o técnico Márcio Ribeiro.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ÁGUA SANTA

SÃO PAULO: Dênis; Caramelo, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos; Hudson, Wesley, Rogério e Wilder; Calleri e Kieza.

Técnico: Edgardo Bauza.

ÁGUA SANTA: Roberto; Jonathan, Cleber, Eli Sabiá e Tarracha; A. Rocha, Sérgio Manoel, Éder Loko e Guaru; F. Alex e Everaldo. Técnico: Márcio Ribeiro.

Juiz: Vinícius Furlan

Local: Pacaembu

Horário: 17h

Transmissão: Pay-per-view