São Paulo estreia contra o Bragantino e mira 2014 diferente

SÃO PAULO - Foi um 2013 difícil e arrastado, mas que chegou ao fim; agora é hora de pensar no novo ano que surge no horizonte e buscar dias melhores. Sem o glamour de outros anos, quando dividia atenção com a Libertadores, o São Paulo estreia neste domingo no Campeonato Paulista contra o Bragantino para dar o primeiro passo rumo a um título que não conquista desde 2005, no auge da última fase áurea da equipe. Nenhum grande vive jejum tão longo no Estadual quanto o Tricolor.

A falta de competições paralelas desenha um cenário ao qual o time tinha se desacostumado. Se antes o Paulista era visto como patinho feio das competições a serem disputadas, a possibilidade de conquistar o troféu após tantos ano o torna a chance de mostrar que a campanha medíocre do ano passado não passou de uma conjuntura de fatores negativos que apareceram ao mesmo tempo.

Para quem esperava uma série de caras novas para redesenhar a equipe, a realidade mostrou uma face dura: apenas Luis Ricardo foi contratado e os mesmos jogadores que experimentaram vaias e críticas estarão no Nabi Abi Chedid defendendo as cores do clube. Sinal de que pouca coisa mudou? Não para o técnico Muricy Ramalho. "Às vezes o ser humano é assim, sabe que está devendo e melhora. Tivemos uma conversa muito franca no primeiro dia de treino e estão dando uma resposta muito boa de empenho, entrega e disciplina".

Se as caras são as mesmas, o esquema tático também foi pouco modificado e não revela grandes novidades. As principais diferenças são nos executores das funções; Denilson é o líbero que Rodrigo Caio foi no ano passado e Wellington, marcador de origem, foi avançado para jogar pelo lado direito na vaga que pertencia a Douglas. "Vamos dar prioridade a quem estiver melhor fisicamente. O Wellington é um deles, foi um dos melhores nos testes físicos. Isso conta muito no começo", justifica Muricy.

O principal entrave para uma exibição melhor é justamente a deficiência física do início de temporada. Ainda assim os jogadores minimizam o problema e não o usam como desculpa para um eventual tropeço. "Queremos começar bem o campeonato, porque nos dará mais moral. Não estamos 100% fisicamente, mas na segunda ou terceira rodada já estaremos bem melhor", aposta o zagueiro Antonio Carlos.

PROBLEMAS

O Bragantino começa sua caminhada no Campeoanto Paulista recheado de problemas. O técnico Marcelo Veiga tem quatro atletas no departamento médico e ainda não poderá contar com Graxa e Raphael Andrade, ambos suspensos. "Não esperávamos alguns dos problemas que tivemos", admite Veiga. A esperança dos donos da casa é que a empolgação da estreia diante de um dos favoritos empurre a equipe para cima do São Paulo.

BRAGANTINO X SÃO PAULO

Domingo, às 17 horas

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança

Árbitro: Cássio Luiz Zancopé

TV: Globo e Band

BRAGANTINO: Rafael Defendi; Iago, Guilherme e Alexandre; Robertinho, Francesco, Geandro, Gustavo e Léo Jaime; Lincom e Cesinha. Técnico: Marcelo Veiga.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Reinaldo; Denilson, Wellington, Maicon e Ganso; Ademilson e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.