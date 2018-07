São Paulo estreia na Copa do Brasil no Maranhão; Corinthians pega a Caldense

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta quinta-feira o chaveamento das três primeiras fases da Copa do Brasil do ano que vem, que não contarão com os oito times que disputarão a Libertadores, assim como Paysandu (campeão da Copa Verde), Santa Cruz (da Copa do Nordeste) e Atlético-GO (da Série B), que já entram nas oitavas de final.

Pelo novo formato da competição, com 11 times entrando mais adiante, as 80 equipes que começam a competição brigam por apenas cinco vagas nas oitavas. O sorteio desta quinta-feira determinou o chaveamento desses 80 times, que foram divididos em 10 chaves de oito equipes.

Assim, após três rodadas, vão avançar 10 equipes, uma de cada chave, que chegarão à última fase antes das oitavas de final. Os confrontos nesta etapa serão definidos a partir de um novo sorteio.

A partir do sorteio desta quinta, é possível saber o caminho de cada equipe nas três primeiras fases. O São Paulo, por exemplo, estreia contra o Moto Club, em São Luis (MA). Se avançar, joga contra quem ganhar o duelo entre Ypiranga-RS e PSTC-PR. Depois, encara ABC, Ceilândia-DF, América-RN ou o Audax, por quem foi eliminado no Paulistão deste ano.

Na primeira fase, os times mais bem ranqueados, que estavam no pote A, visitam os que saíram do pote E, que têm ranking intermediário. Os visitantes jogam com a vantagem do empate, obrigando o time menos tradicional a vencer.

A segunda rodada também terá jogo único, em local definido por sorteio. Avança quem vencer e, em caso de empate, o classificado será definido nos pênaltis. A terceira fase já acontece em ida e volta, como de costume.

Dentre os grandes, quem se deu pior foi o Corinthians, que encara a Caldense, semifinalista do forte Campeonato Mineiro no ano passado. O Vasco viaja para pegar o Santos no Amapá, o Inter vai ao Amazonas jogar contra o Princesa do Solimões, o Fluminense encara o Globo, do Rio Grande do Norte, enquanto o Cruzeiro tem o Volta Redonda pela frente.

Considerando a chave como um todo e a briga por uma vagas nas oitavas de final, o sorteio não ajudou o Vasco, que caiu junto com Vitória e Bragantino. O Corinthians também está numa chave forte, com Remo, Avaí e Luverdense, enquanto que a chave 9 tem Coritiba, Ferroviária, Bahia, São Bento e Paraná. Só um deles chega às oitavas. Cruzeiro e América-MG podem se cruzar na terceira fase.

Confira como ficaram as chaves. Os times à esquerda jogam pelo empate, fora de casa. Pelo chaveamento, o vencedor do primeiro confronto pega quem ganhar do segundo.

CHAVE 1 - Sport x CSA; River-PI x Sete de Setembro-MS; Ceará x Boavista; Portuguesa x Unicilic

CHAVE 2 - Figueirense x Rio Branco-AC; Londrina x Gurupi-TO; Joinville x Comercial-MS; Fortaleza x São Raimundo-PA

CHAVE 3 - Cruzeiro x Volta Redonda; Botafogo-PB x São Francisco-PA; América-MG x Atlético-AC; Juventude x Murici-AL

CHAVE 4 - Fluminense x Globo-RN; Salgueiro-PE x Sinop-MT; Criciúma x Santo André; CRB x Altos-PI

CHAVE 5 - Inter x Princesa do Solimões-AM; Oeste x Friburguense; Náutico x Guarani-CE; Sampaio Corrêa x São José-RS

CHAVE 6 - Corinthians x Caldense; Remo x Brusque; Avaí x Desportiva; Luverdense x URT

CHAVE 7 - Ponte Preta x Campinense; Cuiabá x Rondoniense-RO; Goiás x Itabaiana-SE; Boa x São Raimundo-RR

CHAVE 8 - Vasco x Santos-AP; Vila Nova x Fast Club-AM; Vitória x Luziânia-DF; Bragantino x Anápolis

CHAVE 9 - Coritiba x Vitória da Conquista-BA; ASA x Ferroviária; Bahia x Sergipe; Paraná x São Bento

CHAVE 10 - São Paulo x Moto Club-MA; Ypiranga-RS x PSTC-PR; ABC x Ceilândia-DF; América-RN x Audax.