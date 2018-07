São Paulo estreia na Copa Sul-Americana pensando no título

SÃO PAULO - Flertando com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem nesta quinta-feira uma oportunidade de ouro de mostrar que consegue separar o mau momento na disputa nacional de uma competição em que aparece como um dos favoritos ao título. Quando entrar em campo no Morumbi para enfrentar a Universidad Católica, o Tricolor deixa de lado sua má campanha e assume o posto de atual campeão da Copa Sul-Americana - único troféu levantado desde 2008.

São vários os motivos para o clube apostar suas fichas na competição. Em primeiro lugar está a possibilidade de encerrar a temporada com um título mesmo após uma série de graves crises que abalaram o time. Mas o fato mais sedutor está na vaga na Libertadores do ano que vem destinada ao campeão. Encerrar um ano tão ruim garantindo presença na competição preferida dos torcedores seria um prêmio impensável para um time que tanto oscilou.

O sonho da comissão técnica e da diretoria é repetir o ano passado, quando o time conseguiu a melhor campanha no segundo turno do Brasileiro e ainda conquistou a Sul-Americana. Especialmente pelo fato de não ter contado com um elenco tão numeroso como o de hoje em 2012 - o meia Cícero, atualmente no Santos, chegou a jogar improvisado como centroavante - os dirigentes acreditam ser possível levar dois campeonatos simultaneamente em bom nível.

Tais motivos rapidamente puseram fim à dúvida sobre a possibilidade de escalar uma equipe mista para dar mais atenção à fuga do rebaixamento. Coube a Muricy Ramalho descartar a possibilidade desde o princípio. “Nosso planejamento é entrar forte na competição, por isso vamos colocar em campo o que temos de melhor.”

Mas neste caso, “o que tem de melhor” não indica necessariamente força máxima. Preocupado com o desgaste de alguns jogadores, o treinador promoveu mudanças para não sobrecarregar o grupo e prejudicar o time. Desta forma, Rodrigo Caio e Jadson deixam a equipe para a entrada de Wellington e Douglas, respectivamente. Outra novidade é o retorno de Maicon, que não enfrentou o Goiás pelo Brasileiro para cumprir suspensão. A formação também será alterada; sai o 4-2-3-1 dos últimos jogos para dar lugar aos três zagueiros: Paulo Miranda, Rafael Toloi e Antonio Carlos formam o setor.

Os jogadores abraçaram o discurso do treinador e também acreditam que o bicampeonato pode apagar o fraco desempenho da temporada, mas alertam para as consequências que uma eventual eliminação precoce pode provocar. “Se formos eliminados será uma pressão muito grande”, admite Reinaldo.

A maior preocupação é separar as realidades nas competições, o que não será um problema de acordo com o lateral. “Nossa mentalidade é pensar jogo a jogo, precisamos esquecer o Grêmio (rival no domingo pelo Brasileiro) por enquanto.”

GOSTINHO

Idolatrado pela torcida graças ao tricampeonato brasileiro conquistado entre 2006 e 2008, Muricy Ramalho também tem um motivo especial para sonhar com o título: os fracassos em competições mata-mata na sua última passagem pelo Morumbi criaram a imagem de que o técnico não sabia disputar títulos nesse formato. Pelo São Paulo, ele ganhou apenas a Conmebol de 1994 nesse formato. “Foi uma surpresa, um título que ninguém esperava, por isso o gosto foi melhor”, admite.

Muricy ajudou a derrubar o estigma em sua passagem pelo Santos, quando ganhou uma Libertadores e dois Campeonatos Paulistas. De volta ao Tricolor, ele quer provar que as frequentes eliminações em mata-matas são coisa do passado. A primeira chance é nesta quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Rogério Ceni, Paulo Miranda, Rafael Toloi & Antônio Carlos; Douglas, Wellington, Maicon, Ganso & Reinaldo; Aloísio & Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

UNIVERSIDAD CATÓLICA - Toselli, Cristián Álvarez, Martínez, Enzo Andía & Parot; Fernando Meneses, Tomás Costa, Mirosevic & Fernando Cordero ; Ismael Sosa & Nicolás Castillo. Técnico: Martín Lasarte.

JUIZ - Darío Ubriaco (Uruguai).

LOCAL - Morumbi, em São Paulo.

HORÁRIO - 21h50.

NA TV - Fox Sports.