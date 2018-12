São Paulo estreia na Libertadores em 6 de fevereiro e Palmeiras joga na Colômbia

Luque, Paraguai - Um dia depois do sorteio dos grupos e dos confrontos das fases preliminares, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta terça-feira a tabela com dias e horários dos jogos da competição continental. Oito clubes brasileiros estão na disputa em 2019 e o primeiro a entrar em campo será o Atlético-MG. Pela segunda fase preliminar, enfrentará o Danubio, no Uruguai, no dia 5 de fevereiro (terça), às 19h15 (de Brasília). A volta acontecerá uma semana depois, em Belo Horizonte.

Nesta mesma fase está o São Paulo, que fará o seu primeiro jogo no dia 6 de fevereiro, uma quarta-feira, contra o Talleres, na cidade de Córdoba, na Argentina, a partir das 21h30. O duelo da volta será exatamente sete dias depois, no mesmo horário, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Caso avancem na competição, Atlético-MG e São Paulo jogarão nas duas semanas seguintes pela terceira e última fase preliminar. Daí, se conseguirem a classificação, já estão na fase de grupos, que tem seu início previsto para o dia 5 de março.

Na primeira rodada, entre 5 e 7 de março, todos os outros seis clubes brasileiros na disputa, já garantidos na fase de grupos, farão as suas estreias como visitante. O Palmeiras jogará na Colômbia contra o Junior Barranquilla; o Athletico-PR terá pela frente o Deportes Tolima, também em solo colombiano; o Cruzeiro estará na Argentina para pegar o Huracán; o Grêmio visitará o Rosario Central, também no país vizinho; o Flamengo atuará na Bolívia contra um rival a ser definido; e o Internacional poderá estrear na capital paulista se o São Paulo avançar.

Após seis rodadas em cada uma das oito chaves, a fase de grupos terá o seu término entre os dias 7 e 9 de maio. Os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final e os terceiros colocados serão deslocados para a Copa Sul-Americana.

SUL-AMERICANA - Os seis representantes do Brasil jogarão pela primeira fase da competição no mês de fevereiro. A primeira a estrear é a Chapecoense, campeã em 2016, que jogará contra o Unión La Calera, no Chile, no dia 5. O Botafogo faz seu primeiro jogo no dia seguinte contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no Rio de Janeiro, e o Bahia recebe o Liverpool, do Uruguai, em Salvador, no dia 7.

Na segunda semana de jogos, será a vez dos outros três clubes estrearem. O Santos joga no Uruguai contra o River Plate, no dia 12, o Fluminense recebe o Deportivo Antofagasta, do Chile, no Rio de Janeiro, no dia seguinte, e o Corinthians encara o Racing, da Argentina, em São Paulo, no dia 14. Os duelos de volta acontecerão entre os dias 19 e 27.