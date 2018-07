São Paulo estreia na Sul-Americana para manter o embalo

A empolgação do São Paulo pela recuperação no Campeonato Brasileiro ficará em segundo plano assim que o time pisar no campo do Heriberto Hülse para iniciar sua participação na Copa Sul-Americana contra o Criciúma. Se na competição nacional o Tricolor vem de uma série de quatro vitórias, a pressão agora é para manter o bom momento também no mata-mata.

O São Paulo só disputa a Sul-Americana por causa do vexame que deu ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo Bragantino no Morumbi (derrota de virada por 3 a 1), numa das suas piores partidas da temporada. Mas a queda, que ameaçou colocar o time em crise, acabou virando lição um divisor de águas e de lá para cá o time melhorou muito.

"Na derrota se aprendem muitas coisas. Contra o Bragantino foi uma fatalidade que não pode voltar a acontecer, mas foi depois daquilo que embalamos no Brasileirão. Quem jogar tem de estar preparado e mostrar que pode jogar no São Paulo. Todos, do número 1 ao 25, têm de ser importantes. A individualidade pode resolver um jogo, mas o campeonato se ganha coletivamente", afirmou o uruguaio Alvaro Pereira.

Embora enfrente um rival em queda livre no Brasileiro (o Criciúma não vence há sete partidas e está na zona de rebaixamento), a missão pode não ser tão simples como se desenha, já que o time não será o mesmo que vem embalado na disputa nacional. A maratona de jogos e a partida contra o Figueirense – também em Santa Catarina – no fim de semana fizeram Muricy Ramalho poupar Kaká e Rafael Toloi, que só viajam para encontrar o grupo para o duelo de domingo. E Ganso virou desfalque de última hora após sentir fadiga muscular depois do treino desta quarta-feira. Ele nem sequer foi relacionado.

As ausências mostram que, ao menos agora, Muricy dará mais atenção à perseguição ao Cruzeiro no Brasileiro, mas os jogadores descartam que o time entrará em campo com a atenção desviada.

"É uma competição internacional e o São Paulo tem de saber enfrentá-la da melhor forma. Sabemos que o calendário é apertado e que às vezes é preciso poupar jogadores às vezes, mas temos nos adaptar e saber que o grupo tem capacidade para fazer um grande papel tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro", disse Alvaro.

MISTO

Preocupado com a fraca participação no Brasileiro, o Criciúma mandará um time cheio de reservas para o jogo. O técnico Wilson Vaterkemper manterá apenas Paulo Baier, João Vitor e Silvinho do time que perdeu do Flamengo. O Tigre terá a estreia do lateral-dieito Luís Felipe, que em 2013 disputou a Série B pelo Palmeiras

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA x SÃO PAULO

CRICIÚMA: Bruno; Luís Felipe, Alcides, Ronaldo Alves e Giovanni; Serginho, João Vitor, Wellington Bruno e Paulo Baier; Lucca e Silvinho. Técnico: Wilson Vaterkemper

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lucão, Edson Silva e Alvaro Pereira; Denilson, Hudson, Maicon e Michel Bastos; Alexandre Pato e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho

Juiz: Welton Orlando Wohnrath

Local: Heriberto Hülse

Horário: 20 horas

Transmissão: Fox Sports