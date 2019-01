São Paulo estreia no Paulistão com Volpi e Nenê entre os titulares

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista encarando o Mirassol, às 19h30, no Pacaembu, com o time definido e muito parecido com o que disputou a Florida Cup, no começo do mês. A exceção será Hernanes, cuja inscrição não foi feita a tempo devido à demora do seu ex-clube, o chinês Hebei Fortune, em enviar a documentação.

O técnico André Jardine confirmou Nenê no lugar do "Profeta" e também adiantou que o goleiro Tiago Volpi larga à frente de Jean na briga pela posição.

"Começa o campeonato como titular. E imagino que consiga encontrar nos primeiros jogos oportunidades para o Jean. Difícil mensurar quem está melhor. A gente pode dizer que os dois estão em alto nível. Tem sido uma briga linda de ver", diz o treinador.

Apesar de não conquistar o título estadual desde 2005, o São Paulo deverá revezar seus principais jogadores até o dia 6 de fevereiro, data do primeiro encontro com o Talleres, na Argentina, pela fase preliminar da Copa Libertadores.

"Temos algumas possibilidades. Uma é usar as partidas para ganhar entrosamento. Isso seria lógico. Mas não sabemos como os atletas responderão fisicamente. Talvez, tenhamos de fazer rodízio", comenta Jardine.

MIRASSOL

Vivendo altos e baixos no último Paulista, o Mirassol tentar repetir a campanha de 2017, quando acabou sendo a sensação nas rodadas iniciais. No entanto, o time se livrou do rebaixamento no ano passado no fim. Por isso, todo cuidado é pouco. O time investiu forte em um Centro de Treinamento e manteve a base da equipe para brigar diante dos grandes do Estado.

A diretoria apostou também em jogadores experientes como o goleiro Tiago Cardoso, ex-Botafogo-SP, e o zagueiro Leandro Amaro, ex-Palmeiras, para comandarem o elenco atrás de seus objetivos. Ambos devem iniciar a partida contra o São Paulo, neste sábado, no estádio do Pacaembu.

O técnico Moisés Egert terminou a preparação com algumas dúvidas. Carlos Renato treinou entre os titulares, na lateral-esquerda, mas pode perder o lugar para Alex Rhuan. No ataque Carlão e Marquinhos disputam um lugar ao lado de Felipe Augusto.

"Vamos disputar o melhor estadual do país e precisamos ter os pés no chão. O São Paulo é o favorito. Está muito tempo sem ganhar o torneio e fez contratações de peso para voltar a ser campeão. O mais importante na estreia é pontuar. Sabemos que um pontinho é de suma importância. No entanto, se vier a vitória seria melhor ainda. Fizemos uma grande pré-temporada e vamos tentar colocar todo esse trabalho em prática já no primeiro jogo", afirma Moisés Egert.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO x MIRASSOL

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Pablo e Everton. Técnico: André Jardine.

MIRASSOL - Tiago Cardoso; Daniel Borges, Leandro Amaro, Riccieli e Carlos Renato (Alex Rhuan); Léo Baiano, Simião, Jean Carlos e Lelê; Carlão (Marquinhos) e Felipe Augusto. Técnico: Moisés Egert.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

HORÁRIO - 19h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).