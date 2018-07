São Paulo estuda promover 'dança das cadeiras' na diretoria

A chegada de Raí ao departamento de futebol do São Paulo depois do pedido de demissão de Vinicius Pinotti na semana passada não deve ser a única mudança na diretoria tricolor neste fim de ano. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva pensa em pelo menos mais duas alterações.

A primeira delas é no Conselho de Administração, na vaga de Raí, que foi indicado em maio por Leco. O Estado apurou que uma possibilidade é que o presidente indique Márcio Aith, atual diretor executivo de marketing do São Paulo.

A saída de Aith, ainda não confimada, já era vista como provável nos corredores do Morumbi em função da boa relação que ele tem com o governador Geraldo Alckmin, o que deve fazê-lo assumir uma função numa possível candidatura do tucano à Presidência da República em 2018.

Sem Aith, um nome surge como favorito à assumir o marketing tricolor: Fernando Fleury. O perfil estudioso agrada à diretoria. PhD em marketing esportivo com estudos sobre marcas, comportamento do torcedor e relação com patrocinadores pela USP e pela Universidade de Massachussets, Fleury já foi sondado pelo clube, mas ainda não houve uma proposta oficial.

O perfil de pesquisador e o currículo de Fleury, que já prestou serviços para a Arena Maracanã e Arena Corinthians, despertam o interesse do São Paulo por conta do bom momento que o time vive em relação à sua torcida, que lotou os jogos do time como mandante e demonstrou grande apoio mesmo na pior temporada da equipe no Brasileirão.

As possíveis mudanças na estrutura diretiva do São Paulo serão discutidas na noite nesta segunda-feira, em reunião do Conselho de Administração, no estádio do Morumbi.